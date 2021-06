Il display di OPPO Find X3 Pro è ottimo ma non il migliore per DxOMark

Fra i top di gamma del 2021, OPPO Find X3 Pro è una delle scelte più pregiate grazie ad un hardware di alto profilo, come sottolineato nella nostra recensione. Per l'occasione, OPPO ha adottato un ottimo pannello curvo AMOLED HDR10+ da 6,7″ Quad HD+, per di più dotato della tecnologia LTPO. È uno dei primi con questa caratteristica, la quale gli consente di avere un refresh rate adattivo che passa da 1 a 120 Hz in base alla circostanza. Per non parlare della copertura DCI-P3 al 100% e NTSC al 104%, la luminosità di picco a 1.300 nits e tutto il sistema Full-Patch Colour Management. Sì, perché quello di Find X3 Pro è uno schermo a 10-bit, quindi con una profondità cromatica che comprende 1 miliardo di colori, il tutto supportato dalla fotocamera. E visto che DxOMark ne ha già valutato il comparto fotografico, vediamo cos'ha avuto da dire sul suo display.

DxOMark valuta il display di OPPO Find X3 Pro: ecco pregi e difetti

Come prevedibile, la qualità dello schermo fa finire OPPO Find X3 Pro nella top 10 di DxOMark degli smartphone dai migliori display. Ma per quanto OPPO abbia spinto parecchio per incensarne le qualità visive, DxOMark reputa che non sia il migliore in circolazione. Stiamo comunque parlando di un esponente dallo schermo ottimo, specialmente sotto aspetti quali touch screen, regolazione della luminosità e leggibilità. Tuttavia, gli aspetti negativi parlano di una gestione dei video HDR10 non ottimale per luminosità, colori e contrasto, visibilità all'aperto non ottimale e una saturazione poco vivace.

Ecco la top 10 aggiornata dei migliori display secondo DxOMark:

91 – Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos)

90 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon)

89 – OnePlus 9 Pro, OnePlus 8T, Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos), TCL 20 Pro, vivo X60 Pro+

88 – Apple iPhone 12 Pro Max, LG Wing, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X3 Pro

87 – Apple iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra (Exynos), vivo X51, Xiaomi Mi 11

85 – Huawei P40

84 – Apple iPhone 11 Pro Max

83 – TCL 10 Pro, OPPO Reno 5 Pro+

81 – OPPO Reno 5 Pro

78 – Sony Xperia 5 II

