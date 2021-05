Nell'ultimo periodo il brand cinese è tornato alla carica con una serie di smartphone anche se per un top di gamma bisognerà pazientare ancora. Nel frattempo Honor ha rimpolpato la sua fascia media con vari modelli della serie Play ma non è sia finita qui. Infatti, è stato presentato Honor Play 5, il nuovo smartphone dalle specifiche tecniche e prezzo medio gamma della compagnia.

Honor Play 5: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range

Design e display

Guardando allo stile, sebbene il dispositivo ricordi il nuovo entry-level Play 5T, Honor Play 5 ha una configurazione diversa dei sensori. Frontalmente trova spazio ancora una volta un pannello con notch a goccia, escamotage per la selfie camera ormai anacronistico. Il dispositivo ha però dalla sua un pannello OLED da 6.53″ Full HD+, che permette di ottenere lo sblocco con impronta digitale proprio attraverso lo schermo. Inoltre ci troviamo alle prese con uno smartphone caratterizzato da uno spessore di soli 7.46 mm ed un peso di 179 grammi.

Hardware

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si parte da un chipset MediaTek Dimensity 800U, mentre per le memorie apprendiamo che sono presenti 8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB UFS 2.2. Per la GPU è presente poi una Mali-G57 MC3. La batteria è un'unità da 3.800 mAh, teoricamente un po' esigua, ma grazie al supporto alla ricarica rapida da 66W, non si teme autonomia scarna.

Il comparto fotografico fa invece affidamento su una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un modulo da 8 MP grandangolare, un macro da 2 MP ed un sensore di profondità della stessa entità. Per la selfie camera c'è un sensore da 16 MP. Presenti poi Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual-Band, NFC, con un software Magic UI 4.0 basato su Android 10 (che sia una scelta per i Servizi Google?).

Honor Play 5 – prezzo e disponibilità

Il nuovo Play 5 arriva per posizionarsi in una categoria di prezzo competitiva e che non bada a potenza, ma può dire sicuramente la sua con un prezzo di circa 267€ (2.099 yuan) per la versione 8/128 GB e circa 293€ (2.299 yuan) per la versione 8/256 GB. Non sappiamo se arriverà anche in Occidente, ma potrebbe essere il punto di partenza per il brand ormai indipendente.

