Ci avviciniamo a quella che sarà la presentazione di Honor V40, uno smartphone quasi simbolico per la storia dell'azienda. Da quando si è separata dalla casa madre Huawei causa ban USA, ci si interroga su quale sarà il suo futuro. La serie V40, apparentemente comprensiva anche di V40 Pro e V40 Pro+, dovrebbe rappresentare l'ultimo top di gamma realizzato in sinergia con Huawei. Da questo momento in poi, infatti, Honor camminerà sulle sue gambe ed i progetti per il 2021 sono a dir poco ambiziosi.

Aggiornamento 05/01: spuntano nuovi dettagli in merito alla ricarica wireless di V40. Trovate tutte le novità nella sezione “Hardware”.

Honor V40, V40 Pro e Pro+: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Design e display

Le prime indiscrezioni in merito alla serie Honor V40 ci parlano di un rinnovato comparto fotografico, anche soltanto dal punto di vista meramente estetico. Le prime immagini render ci parlano di un riquadro sempre rettangolare ma che si ispirerebbe a quello di Huawei Nova 8 nel contenuto. E visto che questa immagine ha effettivamente anticipato le nuove forme di Nova 8, tendiamo ad attribuirgli una certa attendibilità.

Tuttavia, negli ultimi giorni sono apparse altre immagini che parlano di una storia differente per Honor V40. Qua vediamo un modulo fotografico circolare, ispirato ma non identico a quello della famiglia Huawei Mate 40. Oltre alle linee rotonde, notiamo una somiglianza al mondo degli smartwatch, con una linea zigrinata attorno tipica dei quadranti degli orologi. Dove sta la verità, quindi? Anche perché nelle ore successive è comparsa un'ulteriore foto, uguale ma ben diverso nel comparto fotografico.

Parlando proprio di display, avremmo delle differenze fra i tre modelli proposti. Si parte da Honor V40 e dal suo schermo piatto da 6,72″ Full HD+ con punch-hole, tecnologia OLED (prodotto da BOE) e refresh rate a 90 Hz. Si sale, poi, all'intermedio Honor V40 Pro, le cui differenze sarebbero indirizzate a due caratteristiche: lo schermo curvo e la presenza di una dual selfie camera incastonata nello schermo. A sottolineare la curvatura del pannello ci sarebbe un nuovo render, all'apparenza più “ufficiale” dei precedenti.

Infine, abbiamo il non plus ultra Honor V40 Pro, il cui vantaggio sarebbe attribuibile al refresh rate maggiorato a 120 Hz. Parlando di materiali, i leak citano la presenza di un scocca in vetro e metallo con alluminio serie 6000. Nelle ultime ore, poi, è stata pubblicata su Weibo una foto della presunta pellicola protettiva di tale prodotto che sembra confermarne il design.

Oltre al refresh rate visivo, Honor V40 godrebbe anche di un campionamento del tocco elevato. Secondo le indiscrezioni, la nuova serie vanterebbe uno schermo settato a 300 Hz, garantendo una reattività del touch screen mai vista prima, persino superiore a Black Shark 3 e ROG Phone 3.

Hardware | Aggiornamento 05/01

Passando al comparto hardware, la situazione per la serie Honor V40 si fa spinosa. Normalmente ci saremmo aspettati l'utilizzo dell'ultimo SoC top di gamma di Huawei, ovvero il Kirin 9000 che monta Mate 40. Ma la realtà dei fatti è tutt'altra: le scorte di chipset scarseggiano e Huawei avrebbe preferito optare per una gestione più oculata, anche in vista di Huawei P50.

Date le vicissitudini, Honor V40 sarebbe mosso dal chipset MediaTek Dimensity 1000+. Non è chiaro, però, se questo SoC sarà la base per tutti e tre i modelli o se Honor deciderà di differenziarli in base alla potenza. C'è anche un'ipotesi che vede Honor V40 e V40 Pro guidati dal Kirin 9000, mentre il Dimensity 1000+ sarebbe presente solo su V40 Pro+. Ci sarebbe anche da considerare che Qualcomm ha annunciato di star lavorando come partner di Honor, ma pensiamo che i tempi non siano ancora maturi. Per quanto riguarda i tagli di memoria, si menzionano 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Una risposta in merito al chipset a bordo di Honor V40 potrebbe essere arrivata dai primi benchmark. Si tratta dei risultati ottenuti su GameBench, dedicati al modello NWE-AN10: la sigla fa riferimento alla serie V40 – secondo vari leaker – ma non sappiamo se è il modello base oppure il Pro. I benchmark rivelano la presenza della GPU Mali-G77 MC9, ossia la soluzione integrata nel Dimensity 1000+. Inoltre, è possibile notare anche un display con refresh rate a 90 Hz, in linea con i leak precedenti (un dettaglio che fa quindi pensare al V40 standard dato che il Pro dovrebbe essere a 120 Hz).

In termini di batterie, le unità collocate all'interno degli smartphone sarebbero da 4.200 mAh per V40, 4.300 mAh per V40 Pro, mentre non si sa nulla per V40 Pro+. Grazie alla informazioni dalle certificazioni, la ricarica SuperCharge sarebbe la stessa di Mate 40: da 66W cablata e da 50W wireless.

Fotocamera

Tralasciando i discorsi sulle forme affrontati nel paragrafo “Design e display”, è pressoché certo che il comparto fotografico di Honor V40 offrirà delle novità hardware. Per Honor V40 e V40 Pro si menziona la seguente configurazione: primario Sony IMX686 da 64 MP, un grandangolo OmniVision OV12D da 12 MP ed un teleobiettivo con zoom ibrido 10x. Il bonus offerto da V40 Pro sarebbe la presenza di un sistema di stabilizzazione con doppio OIS. Nel caso di Honor V40 Pro+, invece, i rumors parlano di un sensore primario da 50 MP, grandangolo OmniVision OV12D da 12 MP, teleobiettivo con zoom ibrido 10x e doppio OIS. Sul davanti tutti e tre avrebbero una selfie camera Sony IMX616 da 32 MP, con Pro e Pro+ che includerebbero anche un sensore ToF aggiuntivo.

Honor V40: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

I leak hanno svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi per l'intera famiglia di dispositivi, anche se ovviamente si tratta di cifre da prendere con estrema cautela. Si partirebbe da 3.299/3.599 yuan (412/449€) per Honor V40, passando per 3.999/4.299 yuan (499/537€) per V40 Pro finendo con i 4.999/5.499 yuan (624/687€) per V40 Pro+.

Per quanto riguarda la data di presentazione, inizialmente si vociferava che l'evento di lancio sarebbe potuto avvenire per metà dicembre ma sappiamo che il debutto è stato rimandato a gennaio 2021.

Un presunto poster leaked aveva svelato la data del prossimo Fan Fest di Honor (il 13 gennaio). Il raduno di appassionati, solitamente, si svolte subito dopo il debutto di nuovi prodotti e di conseguenza si ipotizzava che la data di presentazione della serie Honor V40 sarebbe stata fissata per il 12 gennaio.

Comunque, vista l'attuale situazione globale pare che il Fan Fest sia stato spostato, puntando solo su un evento online: di conseguenza anche il debutto della serie sarebbe slittato. Pare che la nuova data sia il 18 gennaio 2021, ma come al solito aspettiamo una conferma da parte della compagnia cinese.

