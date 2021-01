Avere uno smartphone oggi, specie se top gamma, è anche una scelta di trend e filosofia stilistica. E le tendenze nel biennio 2020-2021 seguono alcuni precisi canoni: pieghevoli, fotocamera sotto al display e… l'elettrocromia. Il sistema elettronico che cambia il colore della scocca è il protagonista nella Artist Edition dell'ottimo OPPO Reno 5 Pro+ (Plus), che ha proprio una back cover in vetro elettrocromico.

OPPO Reno 5 Pro+ Artist Edition: ecco come è realizzato il vetro elettrocromico

Riassumendo in breve le specifiche dell'OPPO Reno 5 Pro Plus, che trovate in questo articolo, ricordiamo che è dotato dello Snapdragon 865, display AMOLED, fotocamera principale da 50 MP, fino a 12/256 GB di memoria ed un supporto alla ricarica ultra-rapida da 65 W.

Ma quello che interessa di più della Artist Edition realizzata da Joshua Vides è sicuramente la back cover in vetro elettrocromico. Questo perché OPPO, così come OnePlus che però relega ancora i suoi esperimenti di elettrocromia ai concept phone, è riuscita a trovare il modo di produrre questo vetro per la produzione in larga scala.

Come? Sviluppando un materiale organico micro-molecolare in forma di gel usato per la membrana elettrocomica flessibile, per poi inserirci la componente elettrica. Insomma, un piccolo capolavoro di ingegneria che sicuramente non lascerà indifferenti i “tech enthusiast” che cominceranno a valutare l'idea di volere uno smartphone con questa tecnologia.

Quanto costa però questo gioiellino? Il prezzo al cambio di OPPO Reno 5 Pro Plus Artist Limited Edition Joshua Vides è di 517€ (4499 yuan) nella sola versione da 12/256 GB. Sapendo inoltre che OPPO distribuisce spesso e volentieri in versione Global i Reno, preghiamo affinché possa arrivare anche da noi.

