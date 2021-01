Quando si parla della compagnia di Lei Jun e dei nostri amici a quattro zampe, spesso compare il nome di PETONEER: si tratta di un brand partner specializzato proprio in soluzioni smart per animali e per la domotica. A questo giro Xiaomi e PETONEER hanno lanciato un simpatico smart toy per gatti, che non mancherà di strappare un sorriso agli appassionati di felini in cerca di un gioco contro la solitudine quando il proprio gatto è solo in casa.

Gatto solo in casa? Xiaomi ha la soluzione perfetta contro la solitudine

Infatti non è raro che il proprio gatto (e non solo) resti solo a casa: tra lavoro e mille impegni, non possiamo essere sempre presenti fisicamente accanto ai nostri amici. Nonostante ciò possiamo esserlo grazie alla tecnologia e lo smart toy realizzato da PETONEER e lanciato tramite Xiaomi YouPin la dice lunga al riguardo. Il dispositivo in questione sembra una IP Camera, ma purtroppo è solo apparenza in quanto non può essere fruttato come videocamera. In realtà questo particolare “occhio di Sauron” – che vorrebbe sembrare quello di un gatto, ma con poco successo – si trasforma in un compagnio di giochi perfetto.

Il dispositivo, infatti, è in grado di proiettare una luce LED rossa nell'area circostante: l'occhio può ruotare in modi imprevedibili, stimolando l'attenzione dei gatti (che sappiamo bene quanto siano appassionati dei laser). In questo modo il felino di casa resterà attivo e soprattutto non sarà annoiato: una soluzione perfetta contro la solitudine. Ciliegina sulla torta, lo smart toy può essere programmato oppure controllato direttamente da remoto tramite smartphone, tutto tramite la pratica app companion.

Dopo essere stato lanciato su Xiaomi YouPin, il giocattolo per gatti Petoneer è disponibile all'acquisto su Aliexpress per circa 40€:

