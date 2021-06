Quanti hanno apprezzato nel tempo le cuffie Honor Magic EarBuds, di cui abbiamo fatto anche un interessante confronto? Gli auricolari TWS del brand però non hanno ancora avuto dei successori (non tenendo conto delle Choice, chiaramente), ma considerando il nuovo corso del marchio, ce li si aspetta a breve e potrebbero essere rappresentati dagli Honor Earbuds 2 SE, con specifiche tecniche di medio-livello e probabilmente un prezzo inquadrato per ciò che offrono.

Aggiornamento 08/06: Honor ha mostrato il design dei nuovi auricolari TWS ANC. Trovate tutto in fondo alla sezione “Design e specifiche”.

Honor Earbuds 2 SE: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche

A rivelare l'esistenza di queste nuove Honor Earbuds 2 SE è l'attento leaker Uncle Kanshan, che mostra aveva mostrato il design sia delle cuffie, sia del case di ricarica. Questo è stato poi confermato ufficialmente anche dalla stessa Honor in un teaser. Inoltre, presi singolarmente gli auricolari, la somiglianza ai Huawei FreeBuds 4i è palese, quindi nuovamente sinonimo di ispirazione nonostante la separazione, mentre differisce la custodia, più squadrata e probabilmente più ampia.

Considerando l'enorme somiglianza con le FreeBuds 4i, è molto probabile che anche le specifiche siano le stesse: Bluetooth 5.2, driver dinamici 10 mm, ANC, bassa latenza (qui però ci riserviamo dei dubbi) e batteria in grado di garantire circa 22 ore totali. Tra l'altro, potrebbe essere presente l'algoritmo con tecnologia beamforming e la modalità Awareness, ma anche qui bisogna attenderne maggiori dettagli.

Prezzo e data di uscita

Se fino ad oggi avevamo forti dubbi su quando potevano essere presentati i nuovi auricolari TWS di Honor, apprendiamo in queste ore da un teaser che saranno presentati il 16 giugno 2021, insieme agli Honor 50, in un evento che si preannuncia molto interessante. Tra l'altro, a confermare il tutto è anche il listino di JD.com, che però ha un prezzo placeholder.

