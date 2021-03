Era il 2018 quando recensivamo Mi Pad 4, ma da allora non si è mai più parlato realisticamente di un possibile Xiaomi Mi Pad 5. Non tanto per demeriti dell'azienda in sé, quanto per un impoverimento del mercato tablet in ambito Android. L'OS di Google non si è rivelato all'altezza della controparte Apple, con iPad che ha praticamente cannibalizzato le vendite. Nel corso del 2020 si è tornati a parlare di un presunto tablet Xiaomi, seppur sotto il marchio Redmi. Nei primi mesi del 2021 però, si è tornato a parlare insistentemente del Mi Pad 5, con concept render, presunte specifiche e addirittura presunti prezzi.

Aggiornamento 22/03: dopo quasi un mese di silenzio, si torna a parlare di Xiaomi Mi Pad 5, di cui sono trapelate info sul display e sulla data di uscita. Trovate tutto nelle sezioni “Design e Display” e “Prezzo e Data di uscita”.

Xiaomi Mi Pad 5: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Design e display

Ad aver riacceso inizialmente la fiamma sull'esistenza di uno Xiaomi Mi Pad 5 (o qualsiasi nome verrà adottato) è stato lo stesso Li Chuangqi, senior product director di Xiaomi. L'azienda non ha totalmente abbandonato l'idea di produrre un tablet, anche se ad oggi è ancora prematuro parlare di un successore di Mi Pad 4. Questo anche perché il brand guarda sopratutto ai pieghevoli, ma nulla pare perduto e qualcuno ha iniziato a “fantasticare” in merito.

Alla luce di tutto ciò infatti, è stato realizzato un video di Xiaomi Mi Pad 5 allo stesso tempo realistico ma anche poco probabile. Il concept artist che l'ha realizzato ha pensato ad uno schermo forato ed una tripla fotocamera in stile iPhone. Tutte caratteristiche verosimili, ma il punto è sempre il solito: comprereste mai un dispositivo del genere?

Dopo le prime ipotesi, i mesi in cui si è discusso se si farà o meno, ma soprattutto dopo l'uscita degli smartphone flagship come Xiaomi Mi 11 e Redmi K40, un utente ha realizzato un render di quello che potrebbe essere il Mi Pad 5, che stavolta somiglia proprio al Mi 11 ed al trend imposto dalla compagnia per i propri dispositivi mobili.

Quindi, via il concept che lo vuole simile ad iPad e via ad una personalizzazione che però, anche stavolta, potrebbe non essere praticabile per quanto realistica e molto più a fuoco delle prime indiscrezioni, anche perché potrebbe essere benissimo uno Xiaomi Mi 11 schiacciato ed allargato, sebbene le proporzioni siano congrue.

Tutto questo hype in merito ad un prodotto così osteggiato dagli eventi fa capire come ci sia forte necessità di avere un tablet Android che possa davvero soddisfare le esigenze degli utenti e che non faccia la fine che hanno fatto i Mi Pad precedenti di cui vi raccontiamo in questo focus.

Raccogliendo poi la presunta scheda tecnica venuta fuori su Weibo, si inizia ad avere un'avvisaglia di risoluzione del display, che dovrebbe avere una risoluzione 3200 x 1200 pixel, con tecnologia LCD, con refresh rate da 144 Hz con campionamento del tocco da 480 Hz, ma senza specificare la diagonale. Potrebbe essere realistico, ma in realtà è più probabile che siano cifre buttate lì.

Quella che invece potrebbe non essere una cosa campata in aria, sebbene siamo ancora nel range dei leak, è la diagonale del display del Mi Pad 5, che dovrebbe essere da 11″, quindi molto più ampia di quella del precedessore. Facendo le giuste valutazioni, è anche normale spingere il pannello verso una diagonale più ampia per i tempi attuali, considerando ad esempio quelle di iPad.

Hardware

Capitolo hardware molto complesso da decifrare, perché anche qui le notizie sono molto discordanti però si è provato a fare chiarezza. Anzitutto, la notizia più interessante potrebbe essere l'adozione del pennino incorporato anche per Mi Pad 5, che lo proietterebbe in una dimensione ideale per il lavoro (semmai uscisse) dei creator. A dare però una botta di vita al tutto è stato lo stesso profilo Weibo di Xiaomi Group che ha dichiarato che si sta lavorando in merito.

Dopo settimane di silenzio sempre su Weibo, così come per il display, sono venute fuori ipotetiche specifiche tecniche di questo fatidico Mi Pad 5, che si preannunciano di un certo livello ma che bisogna, come sempre quando non ci sono fonti affidabili, prendere con le pinze.

Si parte con uno Snapdragon 870 lato CPU e lato memorie invece si va a tagli di RAM da 8 a 16 GB LPDDR5, con storage UFS 3.1 fino ad 1 TB, per non farsi mancare nulla. Stando ad alcuni leak inoltre, purtroppo non confermati, è probabile che ci sia anche una versione con MediaTek Dimensity 1200, che è facile sia più economica. Per la batteria, ci sarebbe un capiente modulo da 10.000 mAh ricaricabile a 50W e non mancherebbe né il supporto al 5G, né al Bluetooth 5.2 e non mancherebbe nemmeno il Wi-Fi 6, ma sarebbe illogico il contrario a questo punto. L'impronta digitale sarebbe invece laterale.

Se fosse davvero così la scheda tecnica, sarebbe tutt'altro che da scartare, perché avremmo un serio rivale dei Galaxy Tab di Samsung, veri leader di settore in Android.

Fotocamera

Per il lato fotocamera, il leak emerso dal social cinese riporta un doppio sensore principale da 20 MP Sony IMX586 ed uno grandangolare da 13 MP. La chicca sarebbe lo Zoom ottico a 5X e quello elettronico da 30X, anche se questa tecnologia, per un tablet, potrebbe risultare superflua. Nessuna menzione invece per la selfie camera.

Xiaomi Mi Pad 5 – Prezzo e data di uscita

Prima di adesso, non avevamo affatto notizia di una possibile uscita dello Xiaomi Mi Pad 5, che però in queste ore pare avere una data di presentazione più vicina di quanto pensiamo. Infatti, dal leaker Digital Chat Station apprendiamo che dovrebbe essere presentato il prossimo 29 marzo 2021, a dirla tutta un po' a sorpresa. Per il prezzo, dal lungo leak su Weibo di Tech Man, abbiamo notizia delle presunte configurazioni, che vi riportiamo di seguito:

8/128 GB 510€ (3999 yuan)

8/256 GB 549€ (4299 yuan)

12/512 GB 638€ (4999 yuan)

16/1 TB 702€ (5499 yuan)

Insomma, sebbene tutto oscilli tra il confermato ed il leak ipotetico, scopriremo tra pochi giorni se Xiaomi ci farà dono di un nuovo tablet dopo anni di stop o se questo verrà invece sostituito dal pieghevole.

