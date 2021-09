Xiaomi 11T e 11T Pro ufficiali in Italia: i flagship per i creator puntano alle stelle

Finalmente – dopo tante indiscrezioni e voci – Xiaomi ha presentato la sua nuova linea di modelli top per l'Italia: ecco a voi Xiaomi 11T e 11T Pro, due dispositivi progettati per stimolare la creatività degli utenti e che portano tante funzionalità Cinemagic, pensate per i creator.

Xiaomi 11T e 11T Pro arrivano in Italia: tutte le novità dei super flagship

Come al solito lo scopo della casa cinese è quello di rivoluzionare la fotografia e la videografia degli smartphone e stavolta lo fa offrendo una serie di innovative funzionalità cinematografiche Cinemagic con Xiaomi 11T e 11T Pro. Entrambi gli smartphone offrono un comparto fotografico al top con un sensore principale da 108 MP, una lente ultra-grandangolare da 120° ed un telemacro 2X; il tutto è combinato con una una suite di strumenti AI come il Time Freeze, il Magic Zoom e l'Audio Zoom per aumentare la creatività e la produttività degli utenti.

Passando al display, i nuovi flagship di casa Xiaomi montano un pannello piatto AMOLED da 6.67” a 120 Hz, che offre un HDR10+ con straordinaria nitidezza e chiarezza cristallina, oltre 1 miliardo di colori, una varietà di funzioni per proteggere gli occhi e fino a 480Hz di touch sampling rate. La luminosità massima si spinge fino ai 1000 nit mentre grazie alla protezione Gorilla Glass Victur potrete dormire sonni tranquilli.

Mentre il modello 11T è dotato del chipset MediaTek Dimensity 1200, nel caso del fratello maggiore Pro abbiamo invece lo Snapdragon 888, con memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Entrambi adottano una batteria da 5.000 mAh ma nel caso della versione standard abbiamo la ricarica da 67W, che sale a ben 120W con il modello 11T Pro.

Si conclude con i prezzi dei nuovi flagship: per Xiaomi 11T si parte da 599,90€ per la versione base da 8/128 GB; passando poi al fratello maggiore 11T Pro, in questo caso il prezzo sale a 649,90€ per la versione da da 8/128 GB.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi dei nuovi Xiaomi 11T e 11T Pro? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

