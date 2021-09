Xiaomi 11T Pro nei press render “ufficiosi”: ecco design e colorazioni

Prima era soltanto un'indiscrezione, adesso si concretizza l'arrivo nei prossimi mesi di Xiaomi 11T e 11T Pro. C'è molta attesa sui nuovi esponenti della serie Mi xT, in quanto parliamo di smartphone di fascia alta con caratteristiche all'avanguardia. L'abbiamo visto con Mi 9T, fra pop-up camera e linee sgargianti, l'abbiamo visto con Mi 10T, fra fotocamera a 108 MP e schermo a 144 Hz. Perciò molti sono curiosi di scoprire Xiaomi cosa tirerà fuori dal cappello a questo giro, anche in virtù di quanto visto con l'apprezzata serie 11.

Aggiornamento 01/09: Xiaomi 11T Pro si mostra in alcuni press render ufficiosi, confermando design e colorazioni disponibili al debutto. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione “Design e display”.

Xiaomi 11T e 11T Pro: tutto quello che sappiamo sui nuovi modelli

Design e display

Dal Mi 9T a Mi 10T c'è stato un deciso cambio di look e pare proprio che lo stesso avverrà anche con gli ultimi Xiaomi 11T e 11T Pro. La gamma dovrebbe arrivare con una back cover rinnovata rispetto alla precedente generazione e varie certificazioni hanno lasciato indizi in tal senso. In base a questo si evince, sembra che il modulo fotografico si discosterà dalla serie 11 (o comunque dalle precedenti declinazioni della famiglia T) assumendo una conformazione rettangolare, allungata e decisamente meno arrotondata rispetto agli altri modelli.

Fonte: Mukul Sharma

In rete hanno fatto capolino alcuni press render ufficiosi dedicati a Xiaomi 11T Pro, che mostrerebbero per bene anche l'effetto finale della fotocamera. Oltre a confermare il design, le immagini svelano anche le colorazioni disponibili al lancio, ossia Meteorite Grey, Celestial Blue e Moonlight White.

Passando al display, è comunque altamente probabile che verrà mantenuto lo schermo punch-hole visto su Mi 10T, un display Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Non sappiamo ancora la diagonale, anche se ipotizziamo si aggirerà ancora attorno ai 6,6″, ma i rumor ci svelano le restanti caratteristiche. Rispetto alla scorsa generazione si passerebbe da un LCD a 144 Hz ad un OLED a 120 Hz.

Hardware

Xiaomi Mi 10T

Al momento si sa poco o nulla di Xiaomi 11T, anche se il leaker Kacper Skrzypek riporta che avrà quasi sicuramente lo Snapdragon 888 a bordo. Una scelta audace, se si considera che lo Snap 870 sarebbe una scelta potente ma più economica per uno smartphone che immaginiamo costerà meno di Mi 11.

Mi 11T Pro uses Snapdragon SoC, of course. — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 9, 2021

Tuttavia lo stesso insider corregge il tiro: Xiaomi 11T è stato avvistato con la sigla 21081111RG e stando al noto leaker dovrebbe avere dalla sua un chipset MediaTek, ovviamente un Dimensity. Trattandosi di uno smartphone di punta è molto probabile che avremo il Dimensity 1200; per quanto riguarda invece 11T Pro dovremmo avere un SoC Qualcomm e più precisamente, sempre secondo il video della portale vietnamita che lo riporta, sarebbe lo Snapdragon 888. Il che è congruo, considerando che non sarebbe stato utile avere uno smartphone con Snapdragon 888+ a cannibalizzare l'eventuale arrivo Global del Mi MIX 4.

Altra indiscrezione fresca è sicuramente la questione batteria per Xiaomi 11T Pro, visto che dovrebbe montare un modulo da 5.000 mAh e, a sorpresa, avere una potenza di ricarica a 120W, che calerebbe drasticamente la fascia di prezzo in cui viene integrata. Molto particolare la questione del sensore d'impronte. Infatti, dovendoci essere un display AMOLED, si auspica ad un sensore sotto il pannello ma dai render e dai rumor ci arrivano voci sul fatto che potrebbe essere ancora una volta di lato, come sui Mi 10T.

Scelta di ottimo livello quella che riguarda l'audio dei due 11T. Infatti, secondo Digital Chat Station, dovrebbero essere presenti speaker stereo simmetrici posti sul lato destro, che potrebbero essere molto simili a quelli dello Xiaomi 10S uscito qualche mese fa. Man mano che si prosegue nell'attesa, è chiaro che la nuova gamma è cresciuta di livello. Per il software, si continuerebbe con Android 11 e MIUI 12.5.

Fotocamera

Oltre al chipset, una differenza fra Xiaomi 11T e 11T Pro potrebbe essere il comparto fotografico. Sebbene sia ancora presto, qualcosa in merito ai sensori del modello base compare sul web: infatti, stando ad un leak, apprendiamo che quello principale sarà un OmniVision OV64B da 64 MP, oltre ad una grandangolare Sony IMX355 ed un Telemacro 3x di cui però non ne conosciamo risoluzioni. Il sensore protagonista del lotto è lo stesso già visto su OPPO Reno 6 e 6 Pro, ma anche K40 Game. Per il modello Pro, vedremo sempre un modulo triplo, ma resta da capire se rimarrà il sensore da 108 MP o se verrà utilizzato magari lo stesso 50 MP da 1/1.12″ di Mi 11 Ultra. In ogni caso, entrambi avranno una disposizione dei sensori molto simile a quella della serie X70.

Prezzo e data d'uscita

Il precedente Mi 10T venne lanciato nel mese di settembre 2020, perciò Xiaomi 11T e 11T Pro potrebbero arrivare nello stesso periodo. Stando ad alcune indiscrezioni, la data di presentazione prescelta sarebbe il prossimo 23 settembre 2021 anche se sappiamo che si terrà un evento Xiaomi il 15 settembre: che sia questo il palcoscenico perfetto per il debutto dei nuovi modelli?

In merito ai presunti prezzi degli smartphone – i quali dovrebbero essere disponibili nelle tre colorazioni Celestial Blue, Moonlight White e Meteorite Gray – Xiaomi 11T dovrebbe arrivare a 616€ per la variante 8/128 GB, mentre si salirebbe a 644€ per quella da 8/256 GB. Passando a Xiaomi 11T Pro, invece, il prezzo sarebbe di 740€ per la 8/128 GB, salendo a 767€ per quella da 8/256 GB. Ci teniamo a far presente che si tratta di prezzi presi da un rivenditore europeo, pertanto da intendersi come semplici voci.

