Snapdragon 860 ufficiale: è il SoC per i top di gamma economici

Si pensava che non esistesse, ma così non é, perché Qualcomm ha da pochissimo presentato il nuovo Snapdragon 860. Rispetto agli anni passati, fra 2020 e 2021 il chipmaker ha deciso di cambiare strategia, stratificando anche la proposta di fascia alta. Fino a mesi fa, infatti, la serie Snapdragon 8xx comprendeva solo un solo chipset, al contrario di quelle 4xx, 6xx e 7xx con più chipset a catalogo. Dopo aver presentato lo Snapdragon 888, relegato ai flagship non plus ultra, sono arrivati prima lo Snapdragon 870 e adesso questo Snap 860.

Qualcomm presenta lo Snapdragon 860: uno Snap 855 con qualche piccola novità

Se già lo Snapdragon 870 era sostanzialmente una variazione sul tema dello Snap 865, lo stesso vale per lo Snapdragon 860 con lo Snapdragon 855. Anche questo nuovo esponente condivide molte specifiche del chipset dei top di gamma 2019, a partire dal processo produttivo a 7 nm. Anche CPU e architettura sono le stesse, quindi una CPU octa-core Kryo 485 con core top a 2,96 GHz, tre core a 2,42 GHz e quattro core meno energivori a 1,8 GHz. Non cambia nemmeno la GPU Adreno 640, così come il supporto a memorie LPDDR4X e UFS 3.1. Una configurazione che permette al chipset di raggiungere un punteggio Antutu pari a circa 460.000 punti.

All'interno dello Snapdragon 860 c'è anche il sistema di intelligenza artificiale AI Engine, con una potenza superiore ai 7,6 TOPS. Dal punto di vista della connettività, troviamo standard quali Wi-Fi 6 ax Dual Band, Bluetooth 5 e così via. Pur essendo un chipset high-end 2021, lo Snapdragon 860 non integra un modem 5G, bensì uno con supporto 4G. Quindi cosa cambia rispetto allo Snap 855? Non molto: può supportare memorie RAM fino a 16 GB di RAM ed alcune funzionalità aggiuntive per la fotocamera. Fra queste figurano la modalità notturna con sensore grandangolare e selfie camera e registrazione dual video.

Il primo smartphone ad integrarlo è POCO X3 Pro, fresco di presentazione assieme a POCO F3 con Snapdragon 870. Ma siamo sicuri che nel corso del 2021 vedremo anche altri modelli con questa “nuova” piattaforma di casa Qualcomm.

