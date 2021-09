Xiaomi Pad 5 arriva su Goboo a 299€ con regali: un’offerta da non perdere

L'abbiamo atteso per mesi e mesi ma finalmente il momento è arrivato: Xiaomi Pad 5 è giunto in Italia ed è già disponibile all'acquisto in offerta lampo (con alcuni regali) grazie allo store Goboo, ovviamente con spedizione direttamente dai magazzini europei.

Xiaomi Pad 5 è già disponibile su Goboo ed è in offerta lampo

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, vi ricordiamo che il nuovo tablet del brand arriva dopo quasi tre anni di assenza ma per fortuna è tornato alla grande. Frontalmente Xiaomi Pad 5 monta un ampio pannello tutto schermo da 11″ con risoluzione WQHD+ e refresh rate a 120 Hz, per la massima fluidità. Il terminale è mosso dallo Snapdragon 860, con 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage, monta quattro altoparlanti con Dolby Digital ed è alimentato da una batteria da 8.720 mAh (con ricarica da 22.%W). Lo stile ricorda quello della serie Mi 11, con un modulo fotografico quadrato (con bordi arrotondati) ed un look generale premium.

Il nuovo Xiaomi Pad 5 debutta in preordine su Goboo in offerta lampo a 299€ per la versione da 6/128 GB (349€ per il modello da 6/256 GB). Come anticipato in apertura, è presente sia la spedizione dall'Europa che la possibilità di ricevere alcuni regali: i primi 100 ordini riceveranno in omaggio anche un Premium Gift Pack composto da pellicola protettiva per il display e la fotocamera e una cover magnetica. Tutti gli altri riceveranno comunque una custodia protettiva in regalo.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato alla casa cinese, con tantissime notizie ed offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu