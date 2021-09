Era il 2018 quando recensivamo Mi Pad 4, ma da allora non si è mai più parlato realisticamente di un possibile Xiaomi Mi Pad 5. Non tanto per demeriti dell'azienda in sé, quanto per un impoverimento del mercato tablet in ambito Android. L'OS di Google non si è rivelato all'altezza della controparte Apple, con iPad che ha praticamente cannibalizzato le vendite. Nel corso del 2020 si è tornati a parlare di un presunto tablet Xiaomi, seppur sotto il marchio Redmi. Tuttavia finalmente l'attesa è finita e la casa di Lei Jun ha lanciato ben due tablet, Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 09/09 (articolo originale, 10 agosto): Mi Pad 5 Global spunta su Geekbench con i primi benchmark. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo, nella nuova sezione dedicata al modello Global.

Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi tablet

Design e display

Il nuovo tablet Xiaomi Mi Pad 5 è finalmente arrivato, dopo montagne di chiacchiere, indiscrezioni, conferme e smentite. Di certo c'è una forte necessità di avere un tablet Android che possa davvero soddisfare le esigenze degli utenti e si spera che questo non faccia la fine che hanno fatto i Mi Pad precedenti di cui vi raccontiamo in questo focus.

Per quanto riguarda il design dei due tablet della serie, ci troviamo di fronte a dispositivi ispirato alla gamma Mi 11, con un modulo fotografico quadrato e bordi arrotondati. Inoltre, sono presenti vari accessori ufficiali dedicati: una cover con tastiera e la pen con aggancio magnetico.





Questa è la prima volta che la gamma Pad si arricchisce con degli accessori, segno che forse stavolta Xiaomi è intenzionata a fare sul serio, con un tablet Android che possa andare a rivaleggiare con le soluzioni delle rivali.

Per quanto riguarda invece le specifiche del display, si tratta di un'unità LCD da 11″ con risoluzione 2.5K (forse 2560 x 1600 pixel), refresh rate da 120 Hz, luminosità massima fino a 500 nit, HDR10, supporto TrueTone e DolbyVision.

I nuovi Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro puntano forte anche sulle dimensioni, con un spessore di appena 6.86 mm ed un peso di 515 grammi (6.85 mm e 511 grammi per il modello base).

Hardware e software

Le indiscrezioni in merito alla parte hardware di Xiaomi Mi Pad 5 sono state davvero tantissime e confusionarie, ma la realtà si è rivelata ben più semplice. La famiglia è composta da Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, entrambi dotati di chipset Qualcomm. Nel caso del modello base abbiamo lo Snapdragon 860, accompagnato da 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il fratello maggiore Pro arriva invece con lo Snapdragon 870, in questo caso con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per quanto riguarda la connettività di rete è presente solo una versione dotata del supporto al 5G (per il modello Pro).

A bordo dei tablet troviamo capienti batterie da 8.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W (Pro) e da 8.720 mAh con ricarica da 33W (standard).

Non mancano poi il supporto alla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 (5.1 per la versione base), mentre per l'audio abbiamo una configurazione quad speaker con supporto Dolby Audio (si passa ad 8 speaker con il modello Pro). Ovviamente arriva anche la tanto chiacchierata MIUI for Tablet, versione della UI di Xiaomi pensata appositamente per i nuovi terminali.





Di certo i lavori effettuati lato software porteranno i loro frutti, grazie alla modalità desktop, la possibilità di sfruttare il mouse e altre ottimizzazioni.

Fotocamera

Per il lato fotocamera, Mi Pad 5 ospita una fotocamera da 13 MP. Il modello Pro si fa decisamente più interessante, almeno nella sua incarnazione 5G: in questo caso abbiamo un sensore principale da 50 MP (sono sempre 13 MP per la versione Wi-Fi) accompagnato da un secondario da 5 MP. Entrambi i tablet adottano una selfie camera da 8 MP.

Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro – Prezzo e disponibilità

Al momento entrambi i tablet sono stati lanciati esclusivamente in Cina e mancano ancora dettagli per un'eventuale controparte global. Il prezzo di Xiaomi Mi Pad 5 parte da 1999 yuan (263€) per la versione da 6/128 GB; il modello maggiorato da 6/256 GB viene proposta invece a 2298 yuan, circa 302€ al cambio. In entrambi i casi di tratta di terminali solo Wi-Fi.

Passando a Xiaomi Mi Pad 5 Pro, il prezzo passa a 2499 yuan – ossia 328€ al cambio – per la versione da 6/128GB. La variante da 6/256 GB arriva a circa 368€ al cambio (2799 yuan). Per questi modelli troviamo la sola connettività Wi-Fi mentre il supporto 5G è disponibile solo per il Pro da 8/256 GB, al prezzo di 460€ al cambio (3499 yuan).

Infine abbiamo i prezzi per gli accessori: la cover con tastiera folio viene proposta a circa 52€ al cambio (399 yuan) mentre per lo stilo basteranno 49€ circa, ossia 349 yuan.

Xiaomi Mi Pad 5 Global: tutto quello che sappiamo | Aggiornamento 09/09

Xiaomi ha fissato un evento Global per il 15 settembre e ormai si punta in direzione sia della serie 11T (già confermata dalla stessa azienda) che dei nuovi tablet. E infatti, ecco che Xiaomi Mi Pad 5 Global è protagonista di un video unboxing, dove ci viene mostrato sia il dispositivo che la confezione di vendita (simile a quella cinese).

A rendere il tutto più interessante è la messa a listino presso una catena commerciale europea molto nota, con il tablet che nella versione 6/128 GB si attesa ad un prezzo di 399€. Inoltre, viene indicata addirittura la data di inizio delle vendite, che sarebbe fissata al prossimo 23 settembre 2021.

Nel caso ci dovesse essere ancora qualche dubbio, a rendere ancora più tangibile l'arrivo di Xiaomi Mi Pad 5 Global pensano i primi benchmark. Il terminale è apparso su Geekbench con la sigla 21051182G ed il nome in codice Nabu, ossia proprio quello del tablet. I benchmark riportano la presenza di 6 GB di RAM e Android 11 lato software.

