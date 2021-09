Xiaomi Pad 5 ufficiale in Italia: il tablet per tutti, scontato al lancio

Oltre ai nuovi flagship della serie 11T, la casa di Lei Jun ha mantenuto la sua promessa ed ha lanciato in Italia anche Xiaomi Pad 5: un ritorno più che gradito per tutti gli appassionati che finalmente possono mettere le mani sul tablet del brand, una soluzione versatile e potente, dal look premium.

Xiaomi Pad 5 arriva in Italia: il nuovo tablet è finalmente qui

Ovviamente il ritorno di Xiaomi nel settore dei tablet non poteva che portare novità per il display. Xiaomi Pad 5 adotta un pannello intenso per un'esperienza visiva confortevole: si tratta di una soluzione WQHD+ da 11” a 120 Hz che rende i colori più delicati e naturali, pieni di dettagli. Dotato di Dolby Vision, Pad 5 permette un'esperienza visiva HDR premium offrendo immagini ultra-vivide per contrasto, dettagli e luminosità. Anche mentre si guardano i propri programmi preferiti per un periodo di tempo prolungato, il True Display di Pad 5 e la modalità Low Blue Light integrata garantiscono un'esperienza visiva chiara, sicura e confortevole. Guardare i propri contenuti sarà sempre un piacere anche dal punto di vista dell'audio, grazie ai quattro altoparlanti con Dolby Atmos.

Anche per le prestazioni non ci saranno problemi vista la presenza di un processore Snapdragon 860, chipset realizzato a 7 nm e dotato di una velocità di clock massima fino a 2.96 Hz. Ovviamente si punta anche sull'autonomia, con una batteria da 8.720 mAh (con ricarica da 22.5W). Completa il quadro la Miui for Pad, versione dell'UI di Xiaomi pensata appositamente per i tablet, una fotocamera da 13 MP e il supporto alla Xiaomi Smart Pen.

Il nuovo tablet Xiaomi Pad 5 sarà disponibile dal 23 settembre nella configurazione da 6/128GB sul sito ufficiale e presso Mi Store Italia al prezzo di 399,90€. A partire dalle ore 9.00, il dispositivo sarà acquistabile (solo sul sito) in offerta lancio a 299,90€ valido per 24h, fino a esaurimento scorte, oppure a partire dalle ore 18.00 del 30 settembre in bundle con Xiaomi Smart Pen. Siete interessati all'acquisto di Mi Pad 5? Il tablet è già disponibile in preordine su Goboo in offerta, con spedizione dall'Europa e vari regali.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi del nuovo Xiaomi Pad 5? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

