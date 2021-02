Il concept di Xiaomi Mi MIX Alpha P è tanto estremo quanto affascinante

Ogni volta che si inizia a parlare di una nuova tecnologia, la fantasia degli appassionati si tramuta in veri e propri concept futuristici. In realtà, siamo di fronte ad un futuro già abbastanza concreto e a cui varie aziende, Xiaomi compresa, stanno lavorando, ovvero quello dei display estendibili. Una fantasia che non può che essere alimentata dalla strategia della compagnia, con l'attesa che sale per un successore di Mi MIX 3 che sembra non arrivare mai. Fortunatamente questo 2021 dovrebbe essere l'anno della rinascita, con un quarto capitolo che è stato confermato dalla dirigenza.

Compare in rete un concept su un possibile Xiaomi Mi MIX Alpha P con display allungabile

Nel mentre ci si interroga se Xiaomi Mi MIX 4 sarà con fotocamera sotto allo schermo, un pieghevole o addirittura un tablet, c'è chi pensa ad una strada tutta nuova. Perché non osare e realizzare uno Xiaomi Mi MIX Alpha P dotato di display muta-forma? La scelta della denominazione “Alpha” non è casuale, perché da uno smartphone del genere non potremmo che aspettarci una tiratura estremamente limitata.

Come anticipato, di display allungabili si è già parlato con produttori come TCL, LG ed OPPO che hanno già mostrato i propri prototipo. In particolar modo, OPPO X è stato quello che si è mostrato più in pubblico, sfoggiando il suo meccanismo automatico che permette allo schermo di passare da 6,7″ a 7,4″. Ma nel caso di questo fantomatico Xiaomi Mi MIX Alpha P si è pensato ad un sistema di estensione inedito. Anziché ancorarsi a due livelli di estensione, il meccanismo avrebbe un rullo centrale, potendo così espanderlo ai lati, magari con un'azione manuale dell'utente.

Un sistema azzardato ma al contempo intrigante, dato che aprirebbe ad un ventaglio di opzioni mai viste su uno smartphone. La UI sarebbe così in grado di adattarsi di conseguenza, visualizzando elementi e app in base alla diagonale adottata dall'utilizzatore. Addirittura nel concept si ipotizza la possibile flessione delle due alette, in modo da ridurre ulteriormente lo spazio dello schermo. D'altronde stiamo parlando di un concept, perciò perché non agire di fantasia? Detto questo, sicuramente non vedremo mai un qualcosa di così “osé”, ma quello che è certo è che siamo curiosi di scoprire se Xiaomi si butterà o meno nel mondo degli schermi estendibili.

