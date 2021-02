Dopo esserci ormai abituati all'intramontabile Enchen BlackStore, ecco che arriva nei paraggi un nuovo rivale. Si tratta di una soluzione meno economica, ma a questo giro guadagna un pratico display LCD: ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rasoio elettrico ricaricabile senza filo MSN da Xiaomi YouPin, tra caratteristiche, prezzo e offerte con e senza codice sconto.

Il nuovo rasoio elettrico MSN da Xiaomi YouPin è ricaricabile e dotato di display LED

Partiamo subito con una panoramica del brand: specializzato in accessori per l'igiene e la pulizia maschile, MSN è uno dei brand partner di Xiaomi attivo sulla sua piattaforma di crowdfunding (l'abbiamo già incontrato in varie occasioni). Questa volta MSN propone su Xiaomi YouPin un nuovo rasoio elettrico ricaricabile, un dispositivo senza filo equipaggiato con un display LCD che si va a “scontrare” con il Mijia Electric Shaver S500C. A differenza di quest'ultimo abbiamo un display più ampio dove oltre alla percentuale dello stato della batteria è possibile visualizzare anche altri dettagli.

Inoltre la soluzione MSN offre una potenza maggiore (8W, 9100 rpm) ed un sistema di pulizia automatico: basterà attivare il rasoio dopo aver immerso le testine in acqua (ricordiamo che il prodotto è certificato IPX5). La batteria è un'unità da 2.500 mAh, in grado di offrire un'autonomia fino a 180 minuti e ricaricabile tramite Type-C.

Il prezzo del nuovo rasoio elettrico portatile senza filo MSN da Xiaomi YouPin è di circa 30€ ed è già disponibile all'acquisto per noi occidentali grazie ad AliExpress, a prezzo scontato (è presente anche un codice sconto venditore da applicare su una spesa di 38€). In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

