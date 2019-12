Il rasoio elettrico Xiaomi MSN T3 è in offerta a 17.1€

Torniamo a parlare delle offerte di Banggood e lo facciamo, ancora una volta, con i prodotti targati Xiaomi Youpin. Questa volta lo store cinese propone in offerta il rasoio elettrico MSN T3 a soli 17.13€. Vediamo insieme di cosa si tratta e le peculiarità del prodotto in sconto.

Il rasoio elettrico di Xiaomi è in sconto da Banggood

Il nuovo rasoio elettrico Xiaomi MSN T3 è in offerta su Banggood per un periodo molto ristretto di tempo. Ad oggi, infatti, potrete preacquistarlo al super prezzo di 17.13€. Dopo aver superato la fase di prevendita, infatti, ritornerà al prezzo pieno. Il prodotto è disponibile in due colorazioni differenti, sia Black che White.

Il rasoio elettrico economico offre infinite possibilità di rasatura grazie alla testina flessibile ed utilizzabile su tutto il corpo. Inoltre, grazie alla certificazione IPX5 potrete utilizzarlo anche dopo la doccia senza alcun problema.

A completare il tutto, per ricaricare il dispositivo avrete a disposizione il nuovo ingresso USB Type-C e, grazie alla batteria NiMH integrata potrete utilizzarlo per diversi mesi prima che il rasoio elettrico Xiaomi MSN T3 si scarichi completamente. Per poterlo acquistare in offerta a 17.13€ non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, senza dover applicare alcun codice sconto.