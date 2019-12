Lo scorso novembre il produttore cinese ha lanciato il suo primo indossabile in totale indipendenza (senza il supporto di Amazfit), un dispositivo caratterizzato da un design quadrato e in arrivo anche in versione Exclusive. A quanto pare la compagnia di Lei Jun non ha intenzione di battere la fiacca e anche in questi giorni di festa non mancano annunci. Il prossimo wearable – Xiaomi Mi Watch Color – è in arrivo il 3 gennaio e ci viene già svelato il design grazie ad un teaser poster ufficiale.

Aggiornamento 30/12: arrivano i primi dettagli sulle specifiche di Mi Watch Color. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Xiaomi Mi Watch Color: il nuovo indossabile è in arrivo il 3 gennaio

Se il nome non vi è nuovo, no non state prendendo una svista. Il dispositivo è già comparso in alcune certificazioni, le stesse che annunciavano anche il debutto del Mi MIX Alpha. Lo Xiaomi Mi Watch Color presenta un look differente rispetto al primo modello e monta un display circolare. Probabile che si tratti del presunto Watch Pro annunciato a novembre da un leaker cinese.

Comunque per il momento l'azienda non ha ancora confermato specifiche e prezzo del wearable, limitandosi a confermare il debutto per il 3 gennaio. Inoltre il teaser anticipa che Xiaomi Mi Watch Color sarà disponibile in varie combinazioni di colori. Il lancio fa riferimento al mercato cinese e resta da vedere se sia in programma anche una versione internazionale.

Per quanto riguarda le presunte specifiche, si vocifera di dettagli in stile Amazfit GTR, con un display tondo da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel. Ovviamente non mancheranno il sensore per l'attività cardiaca e l'impermeabilità fino a 5 ATM. Per il momento si tratta di dettagli in cerca di conferma, ma vista la data di presentazione… manca pochissimo prima di sapere tutto sul wearable.

Ecco parte delle specifiche dell'indossabile | Aggiornamento

1 di 2

In seguito all'annuncio ufficiale da parte della compagnia cinese, ecco spuntare in rete anche le presunte specifiche di Xiaomi Mi Watch Color. La prima immagine immortala il retro della confezione di vendita, con alcuni dettagli; a completare il quadro pensa poi il fogli delle specifiche della seconda immagine.

Secondo quanto trapelato, il nuovo indossabile avrà un pannello AMOLED circolare da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel. Presente all'appello una batteria da 420 mAh, il GPS/Glonass integrato, il supporto NFC e Bluetooth 5.0. Ovviamente non mancherà l'assistente smart XiaoAI così come il supporto a varie modalità sportive (compreso il nuoto grazie alle capacità waterproof fino a 5 ATM). Si conclude con le dimensioni: 45.2 x 52.5 x 11.4 mm.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!