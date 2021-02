OnePlus 8, 8 Pro e 8T: uno strano bug affligge la fotocamera

Per quanto OnePlus sia una compagnia molto attenta allo sviluppo software, di tanto in tanto spuntano fuori bug nella OxygenOS anche piuttosto invalidanti. Anche perché la OxygenOS 11 sta dando del filo da torcere agli sviluppatori: il major update si sta rivelando più ostico del normale ed infatti stiamo assistendo a ritardi nella sua diffusione. Per il momento è disponibile in pianta stabile solo su OnePlus 8, 8 Pro e 8T e non è un caso che tutti e tre soffrano di un problema piuttosto fastidioso per la fotocamera.

C'è qualche problema con la fotocamera di OnePlus 8, 8 Pro e 8T

Non è la prima volta che la fotocamera di OnePlus 8, 8 Pro e 8T dà dei grattacapi agli utenti. Nelle scorse settimane sono comparsi bug riguardanti la messa a fuoco a soggetti ravvicinati, immagini che si duplicavano nella Galleria e la stessa app della Galleria che crasha quando si cancellano album. In questo caso, invece, l'anomalia del software riguarda gli scatti in notturna: provando a fare una foto con poca luce, il risultato è rovinato da glitch grafici. E no, non stiamo parlando di qualche piccolo effetto, ma di disturbi piuttosto palesi: vedere per credere.

Le segnalazioni arrivano da parte di utilizzatori di OnePlus 8, 8 Pro e 8T (1, 2, 3), sia scattando normalmente che utilizzando modalità alternative come quella Nightscape. Come fanno presente nelle testimonianze, questo errore si presenta in molti degli scatti effettuati, rovinando molto l'esperienza fotografica. Anche se il bug non sembra colpire chiunque, ci auguriamo che il team di sviluppo della OxygenOS 11 si metta subito al lavoro per risolverlo quanto prima.

Vi ricordiamo che trovate un nostro articolo dedicato con i vari bug principali segnalati dalla community OnePlus, sia per OxygenOS 10 che 11.

