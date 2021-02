OxygenOS 10 e 11: tutti i bug degli smartphone OnePlus

I possessori di smartphone OnePlus sono sempre molto attivi quando si parla di segnalare bug, che si parli della OxygenOS 10 o dell'ultima OxygenOS 11. Quello di OnePlus è uno dei software più apprezzati, nonostante il cambio avvenuto con la undicesima edizione abbia generato qualche malcontento. Sì, perché l'ultimo major update ha reso la UI più personalizzata del passato, allontanandosi dall'esperienza più tipicamente stock.

Ma al di là di ciò, abbiamo deciso di creare un articolo dedicato, nel quale parlare dei bug software riscontrati dalla community. Raccoglieremo sia i problemi più rilevanti che quelli più marginali, in modo da darvi una panoramica quanto più completa possibile per i vari smartphone in circolazione. Vi ricordiamo che la sezione “Commenti” è aperta per le vostre segnalazioni, qualora aveste riscontrato problemi non elencati. Specifichiamo anche che i bug elencati potrebbero essere stati risolti.

Ultimo aggiornamento: 5 febbraio (OnePlus 8, 8 Pro, 8T, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro)

LEGGI ANCHE:

Chi aggiorna di più? Nokia e OnePlus al top, ma Realme è la vera sorpresa

OnePlus, ecco tutti i bug segnalati dagli utilizzatori della OxygenOS 10 e 11

OxygenOS 11

05/02 – Con l'arrivo dell'aggiornamento alla OxygenOS 11, i possessori di OnePlus 8, 8 Pro e 8T stanno riscontrando problemi col funzionamento del sensore ID. Inoltre, per 8 e 8 Pro ci sono anche problemi di autonomia. Qua trovate tutti i dettagli.

1/12 – Questo è un bug che non riguarda solo la 11° edizione, ma la OxygenOS in generale. Sembra trattarsi di un problema generalizzato, essendo stato riscontrato su vari modelli recenti e non (1, 2, 3, 4, 5). Il sistema Android invia un reminder di consumo energetico elevato, notifica che solitamente viene inviata quando un'app sta consumando più del dovuto. Tuttavia, sembrerebbe un'anomalia, dato che l'avviso fa riferimento anche ad app che non vengono utilizzate. E anche disabilitando l'opzione apposita, il sistema continua a mandare la notifica, perciò c'è un qualche bug di mezzo.

20/11 – Uno strano bug della OxygenOS affligge i possessori di OnePlus 6T, 7 e 7 Pro. Qua trovate tutti i dettagli.

07/11 – Non finiscono i problemi con la OxygenOS 11. Nel forum di OnePlus sono compare delle testimonianze in merito al malfunzionamento delle gestures di navigazione (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Si segnala l'impossibilità di tornare alla home, così come di andare indietro o switchare fra le app in esecuzione. C'è anche a chi la barra di navigazione in basso si blocca o lagga. L'unico modo apparente per ripristinare le gestures è quello di bloccare e sbloccare il dispositivo.

06/11 – Sul forum sono presenti numerosi report che parlano del malfunzionamento delle Parallel App su OnePlus 8, 8 Pro e 8T. Con l'ultimo major update gli utenti non riescono a clonare le app, ottenendo l'errore “Inizialization failed” (1, 2, 3, 4). A quanto pare, il bug è relativo agli utenti che utilizzano un profilo lavorativo. Un primo fix è stato rilasciato con la OxygenOS 11.0.2.2.

06/11 – Sono comparse nuove segnalazioni che parlano di un nuovo bug della OxygenOS 11 che impedisce il download di video con Amazon Prime Video per la visione offline. Le segnalazioni arrivano dai possessori di OnePlus 8, 8 Pro ed 8T, pertanto sembra un problema generale (1, 2, 3, 4, 5). Un moderatore ha confermato che gli sviluppatori ci stanno già lavorando.

05/11 – Dopo aver aggiornato alla OxygenOS 11, alcuni possessori di smartphone OnePlus stanno avendo problemi con il launcher. Sembra trattarsi, però, di un problema di Android, dato che lo stesso sta avvenendo a chi ha un Google Pixel o un telefono Samsung con Android 10. L'errore è il medesimo, con l'OS che impedisce di settare correttamente il launcher installato come app predefinita (1, 2, 3), che sia il launcher di stock o uno alternativo come Nova. Un possibile metodo di risoluzione temporaneo consiste nell'andare in “Informazioni dell'app” (tenendo premuto sull'icona), poi in “Modifica impostazioni di sistema” ed attivare il toggle presente.

04/11 – Uno dei bug più noiosi saltati fuori con la OxygenOS 11 riguarda l'impossibilità di scaricare app e giochi più pesanti di 100 MB (1, 2, 3, 4, 5, 6). Le segnalazioni parlano di questo bug relativamente a vari giochi e non soltanto alcuni, perciò dovrebbe trattarsi di un problema generalizzato. Un bug che colpisce allo stesso modo anche gli aggiornamenti delle app dal Google Play Store, pure le stesse di OnePlus. Nel caso di OnePlus 8T, è stato risolto con l'update alla OxygenOS 11.0.3.4, mentre su 8 e 8 Pro con la OxygenOS 11.0.2.2.

03/11 – L'aggiornamento alla OxygenOS 11 avrebbe dovuto ripristinare la possibilità di utilizzare la selfie camera nel display forato come LED di notifica in stile Energy Ring. Ma ciò non è avvenuto e pertanto gli utenti si chiedono se accadrà mai con i prossimi firmware.

31/10 – All'interno del firmware basato su OxygenOS 11 è stata inavvertitamente rimossa la funzione di ricerca OnePlus Scout. Gli sviluppatori hanno confermato che verrà reintrodotta con i prossimi aggiornamenti. Inoltre, verrà risolto anche il bug dell'impossibilità di inviare emoji su WhatsApp.

28/10 – Gli smartphone basati sulla OxygenOS 11, come nel caso di OnePlus 8, 8 Pro ed 8T, hanno un bug che affligge l'utilizzo dell'app Galleria. Qua trovate tutti i dettagli.

21/10 – C'è un bug nella OxygenOS 11 che riguarda la barra delle notifiche ed il tasto “Cancella tutte“. Qua trovate tutti i dettagli.

OxygenOS 10

15/12 – Dopo l'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.6, molti utenti OnePlus stanno segnalando problemi di connettività (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Il bug colpisce Wi-Fi, rete dati e Bluetooth,

OnePlus 8T

25/01 – Dopo i problemi di tap to focus, un altro bug simile affligge di nuovo OnePlus 8T. Lo smartphone soffre di problemi con la messa a fuoco, non riuscendo ad eseguirla sempre in automatico e risultando con foto a volte sfocate (1, 2, 3, 4).

15/01 – L'ultimo aggiornamento per OnePlus 8T ha “rotto” la certificazione Widevine, impedendo lo streaming video in HD. Qua trovate tutti i dettagli.

23/12 – C'è un bug della UI su OnePlus 8T, facendo comparire una barra grigia durante il gaming o altri contesti, come le Storie di YouTube (1, 2). Proseguendo, l'app OnePlus Games ha qualche problema nella rotazione dello schermo, non riuscendo ad impostarsi correttamente in orizzontale. Inoltre, i bug affliggono anche la componente audio di Android Auto: i moderatori hanno confermato che gli sviluppatori stanno lavorando al fix di tutti questi problemi.

22/12 – La modalità Speak Caller ID non funziona su OnePlus 8T (1, 2, 3, 4). Collegando delle cuffie non si attiva questa funzione, grazie alla quale sentire pronunciato il nome del contatto in rubrica che ci sta chiamando. Gli sviluppatori stanno lavorando per introdurre un apposito fix.

21/12 – Un bug del sensore di prossimità colpisce alcune unità di OnePlus 8T, mantenendo attiva la modalità Tasca anche quando lo si estrae (1, 2, 3, 4, 5). Pur avendo il display pulito e resettando il firmware il bug permane, pertanto sembra un problema legato alla OxygenOS 11. Gli sviluppatori hanno affermato di essere al lavoro per la sua risoluzione.

17/12 – Vi ricordate il problema di display verde della serie 8? Alcuni utenti hanno riscontrato una simile anomalia anche su OnePlus 8T, in particolar modo su Google Discover. Usando l'app può capire che ci siano strane anomalie cromatiche, per quanto sembra che si risolvano semplicemente con un refresh della pagina (1).

04/12 – Continua l'epopea di bug scovati loro malgrado dai possessori di OnePlus 8T. Le ultime segnalazioni portano a galla problemi relativi alla fotocamera, più precisamente a tap to focus (1), scansione dei QR Code (1) e scarsa reattività dello scatto con la selfie camera (1). Il team ha già fatto sapere che sta indagando al riguardo. Ma i problemi non finiscono qui: i bug riscontrati riguardano anche la stampa di PDF protetti da password (1) ed i toggle che non compaiono interamente nei Quick Settings (1).

24/11 – Un bug rende inagibile il toggle per abilitare la connettività 5G su OnePlus 8T (1, 2, 3, 4, 5). Scorrendo nella lista, sono disponibili unicamente le opzioni per attivare 2G, 2G/3G e 2G/3G/4G.

23/11 – Alcuni possessori di OnePlus 8T hanno ottenuto dati anomali sulla salute della batteria restituiti dall'app di diagnostica. Anche sui dispositivi appena acquistati viene visualizzato un 92%-93% di salute residua, quando si dovrebbe avere un percentuale prossima al 100%. Il motivo è presto detto: l'app non è ancora stata calibrata per OnePlus 8T.

23/11 – Un bug su OnePlus 8T riguarda Visual Comfort, la funzione con cui cambiare temperatura cromatica e luminosità per una visuale più confortevole. C'è chi sta avendo problemi di blocco dello schermo, trovandosi costretto a riavviare lo smartphone per farlo tornare a funzionare correttamente (1). Ma c'è anche chi segnala che Visual Comfort non funziona con l'Always-On Display, applicando un'anomala tinta blu (1, 2). Infine, ad altri non funziona come dovrebbe, disattivandosi per un determinato periodo di tempo (1, 2, 3, 4).

18/11 – Nuovi report parlano di problemi al display per OnePlus 8T (1, 2, 3, 4). Nella fattispecie, gli utenti parlando di problemi di lag e mancata percezione del tocco in alcune zone specifiche dello schermo, in particolar nella parte inferiore.

16/11 – Diversi possessori di OnePlus 8T hanno segnalato la comparsa di una tinta rosa anomala sulle foto scattate in modalità Nightscape. Qua trovate tutti i dettagli.

06/11 – La funzionalità Always-On Display montata su OnePlus 8T è priva della modalità Bitmoji, pur essendo indicata nella pagina prodotto sul sito ufficiale. Dopo le lamentele degli utenti, un moderatore ha confermato che sarà ripristinata con il prossimo aggiornamento.

29/10 – Con l'avvento della OxygenOS 11, i possessori di OnePlus 8T hanno riscontrato bug software relativi a sblocco biometrico, fotocamera ed altro ancora. Qua trovate tutti i dettagli.

OnePlus 8 & 8 Pro

23/12 – Alcuni possessori di OnePlus 8 non riescono ad avviare la registrazione dello schermo dai Quick Toggles (1). Un altro bug, invece, impedisce di cambiare lo stile dell'orologio nell'Always-On Display (1). In entrambi i casi, sono problemi legati alla OxygenOS 11 che sono in fase di lavorazione.

17/12 – Uno strano bug affligge la fotocamera di OnePlus 8 Pro. Un utente ha segnalato un'anomalia riguardante la gestione della pelle, diventata blu anziché del suo colore originale (1). C'è anche chi segnala un problema di scaling errato dell'interfaccia che sposta in maniera bislacca gli elementi grafici (1). Infine, un bug dell'app Meteo impedisce agli utenti di settare la città dove ci si trova senza l'ausilio del GPS (1).

27/11 – L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.2.2 ha introdotto un bug che blocca il display in modalità Landscape (orizzontale), non riuscendo a tornare in verticale (1, 2, 3, 4, 5). Un bug già scovato ai tempi della Open Beta 4 e che compare utilizzando alcune app, come nel caso di YouTube e Prime Video.

06/11 – Come sull'8T, anche i possessori di OnePlus 8 e 8 Pro hanno problemi con la modalità Nightscape. Nel paragrafo “OnePlus 8T” trovate tutti i dettagli.

09/11 – L'ultimo aggiornamento alla OxygenOS 11.0.1.1 ha compromesso il funzionamento della connettività VoLTE e VoWiFi su OnePlus 8 e 8 Pro (1, 2, 3). La risoluzione del bug è in lavorazione e dovrebbe arrivare con il prossimo update.

03/11 – Alcuni utenti stanno segnalando problemi di tremolio dello schermo quando si utilizza il touch screen (specialmente nei giochi) su OnePlus 8 e 8 Pro, sia con OxygenOS 10 che 11. La segnalazione è stata girata al team di sviluppo di OnePlus.

30/10 – L'aggiornamento alla OxygenOS 11 sta comportando maggiori consumi energetico per chi l'ha installata su OnePlus 8 e 8 Pro (1, 2, 3, 4, 5, 6). Ciò sembra accadere in modalità standby, ovvero quando il telefono dovrebbe andare nella cosiddetta modalità “doze” per preservare la carica. Un problema che era già presente con la Open Beta 3 ma che pare non essere stato risolto con il rilascio stabile.

25/10 – Alcuni utenti segnalano un bug della OxygenOS 11 su OnePlus 8, ovvero l'impossibilità di accedere alle app secondarie tramite scorciatoia mentre si utilizza lo split-screen.

21/10 – La OxygenOS 11 sta facendo crashare l'app Messaggi su OnePlus 8 e 8 Pro. L'azienda sta lavorando ad un fix che lo risolva: nell'attesa, provate a tenere premuto sull'icona dell'app, seleziona “App info/Storage” e cliccare su “Cache/Clear storage“.

12/10 – Gli utenti che hanno aggiornato OnePlus 8 e 8 Pro all'ultima OxygenOS 11 stanno avendo diversi problemi software per Bluetooth, Galleria, gaming, arresti anomali e altri bug. Qua trovate tutti i dettagli. Inoltre, c'è anche chi non riesce ad utilizzare la Torcia e l'app Fotocamera, così come l'impossibilità di effettuare e ricevere telefonate. Per finire, provando a cambiare l'accento dei colori dalle impostazioni può comportare un blocco inaspettato del dispositivo.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T & 7T Pro

1/12 – I modelli delle serie OnePlus 7 e 7T stanno avendo problemi con gli adattatori da USB Type-C ad ingresso mini-jack da 3,5 mm 1, 2, 3, 4, 5, 6). Gli ultimi aggiornamenti OxygenOS 10.0.10 e 10.0.15 sembrerebbero aver “rotto” la compatibilità con gli adattatori di terze parti.

1/12 – Oltre ai problemi di adattatori audio, le succitate build della OxygenOS stanno portando anche problemi di autonomia. Dopo aver aggiornato, sia sulla serie OnePlus 7 e che su quella 7T sono aumentati i consumi in maniera anomala (1, 2, 3, 4, 5, 6).

24/11 – Dopo aver installato l'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.6, ai possessori di OnePlus 7T e 7T Pro non funziona più l'app Telefono (1, 2, 3). Con il rilascio dell'aggiornamento alla OxygenOS 10.0.15 viene indicata la risoluzione del problema nel suo changelog.

21/10 – Riguardo alla OxygenOS 10, coloro che utilizzano modelli delle serie OnePlus 7 e 7T stanno avendo gli stessi problemi di crash dell'app Messaggi e Orologio. Qua trovate tutti i dettagli.

OnePlus 6 & 6T

1/12 – Gli utenti che hanno fra le mani uno fra OnePlus 6 e 6T stanno avendo problemi con il servizio OnePlus Membership, la quale continua ad interrompersi (1, 2, 3, 4, 5). Il bug è comparso in seguito all'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.7.

OnePlus 5 & 5T

17/12 – Un bug affligge la fotocamera di OnePlus 5 e 5T, con blocchi imprevisti dopo aver realizzato foto e soprattutto video (1, 2, 3, 4). C'è anche chi segnala come i video non vengono salvati, finendo con lo smartphone che crasha irrimediabilmente. Gli sviluppatori sono stati informati dell'accaduto e si spera che fixino al più presto.

OnePlus Nord

15/12 – Anche dopo l'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9, sembra persistere il problema delle mancate notifiche quando OnePlus Nord è in standby e connesso sotto rete Wi-Fi (1, 2, 3, 4).

24/11 – Alcuni possessori di OnePlus Nord segnalano la perdita di connessione sulla SIM 2, risultando impossibilitata a connettersi alla rete (1, 2, 3, 4, 5). Scendendo più in profondità, il bug sembrerebbe comparire quando si esce da un gioco avviato sullo smartphone. Per evitare che ciò succeda, basta tirar giù la tendina delle notifiche e disattivare la modalità Gaming prima di chiudere il gioco.

17/11 – Pur essendo indicata nelle specifiche ufficiali, OnePlus Nord ha un bug che gli impedisce di registrare video 4K a 60 fps con la selfie camera (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Provando a farlo l'app si chiude improvvisamente, ottenendo il seguente errore: “Unable to record video as the app is already in use. Please clear background apps and try again“. C'è chi è riuscito a risolvere semplicemente riavviando lo smartphone, ma soltanto in via temporanea, riottenendo l'errore dopo qualche ora.

10/11 – Stando alle segnalazioni (1, 2, 3, 4, 5, 6), l'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9 ha compromesso la connettività su OnePlus Nord. Pur avendo la connettività dati attiva, la navigazione non avviene. Sembra che un possibile workaround avvenga semplicemente attivando e disattivando la modalità Aereo, ma probabilmente verrà fixato con un aggiornamento futuro. Inoltre, sempre in seguito a questo update ci sono problemi con le chiamate telefoniche, con la voce che va e viene.

03/11 – Chi possiede OnePlus Nord sta avendo problemi nell'impossibilità di giocare al celebre Among Us. Provando ad avviarlo, il dispositivo si blocca, a volte anche finendo per disconnettersi. Secondo quanto segnalato su Reddit, chi ha questo bug può risolverlo giocando sotto rete Wi-Fi anziché 4G. Non proprio una risoluzione effettiva, ma una piccola pezza nell'attesa che possa arrivare un fix.

28/10 – OnePlus Nord sta ancora avendo il fastidioso bug che impedisce il corretto utilizzo del Bluetooth. Qua trovate tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu