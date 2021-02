Xiaomi Mi MIX 4 è in arrivo? Tutta la verità, svelata da Lei Jun

Ormai sono passati secoli dal lancio del Mi MIX 3, ultimo rappresentate della gamma sperimentale di Xiaomi. Abbiamo avuto la parentesi Mi MIX Alpha ma sappiamo bene che si è trattato di un esercizio di stile e tecnologia, dato che il super flagship del futuro non è mai arrivato sul mercato. Abbiamo versato un bel po' di lacrime e siamo stati illusi in tutti i modi possibili, ma di Xiaomi Mi MIX 4 e della sua uscita nemmeno l'ombra. Almeno fino ad ora, dato che finalmente Lei Jun in persona svelerà i piani della compagnia cinese nei confronti della serie… anche se bisognerà pazientare ancora qualche ora.

Xiaomi Mi MIX 4 arriverà nel 2021? Lei Jun risponderà a questa domanda (finalmente!) tra poche ore

L'annuncio arriva direttamente dal profilo Weibo di Xiaomi ed è stato anche ripreso dal Product Manager Wang Teng Thomas (uno dei dirigenti più chiacchieroni della compagnia). Il teaser poster pubblicato sui social è alquanto loquace: Xiaomi lancerà un modello della serie Mi MIX quest'anno? Ebbene la risposta arriverà direttamente dalla bocca di Lei Jun, celebre e carismatico CEO del brand. Il 7 febbraio si terrà un evento in occasione del Capodanno cinese e qui, finalmente, sarà svelata la verità su Xiaomi Mi MIX 4 e sulla sua possibile uscita nel 2021.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, solo poche ore fa Xiaomi ha ufficializzato il suo nuovo smartphone concept. Si tratta di una soluzione con display Waterfall davvero spettacolare, senza pulsanti fisici e con un pannello dai bordi talmente curvi da poter essere utilizzati per visualizzare icone e notifiche.

Osservando questo dispositivo è impossibile non farsi venire in mente un possibile Xiaomi Mi MIX 4: lo smartphone, infatti, prende il meglio del modello Alpha, rendendolo più “umano” e adatto all'uso quotidiano. Restiamo in attesa dell'annuncio di Lei Jun e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Dita incrociate, ma vi lasciamo con una domanda: vi piacerebbe un Mi MIX 4 come quello del nuovo concept rilasciato dall'azienda? Ma soprattutto… sareste disposti a spendere 1000€ per un device così? Fatecelo sapere nei commenti!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu