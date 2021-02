LG Rollable potrebbe avere un Second Display sul retro

Durante il CES 2021 il produttore asiatico ha mostrato brevemente il suo smartphone con display estensibile, LG Rollable. Il nuovo flagship della serie Explorer Project – di cui fa parte anche il modello Wing – arriverà nella seconda metà del 2021 e allo stato attuale è ancora un work in progress. E se il dispositivo avesse dalla sua un Second Display sul retro?

LG Rollable: lo smartphone estensibile si mostra in un brevetto con Second Display

Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi dettata dalla scoperta di un nuovo brevetto di LG; inoltre l'azienda non ha mai mostrato la parte posteriore del suo smartphone con display estensibile, quindi non è da escludere che possano esserci delle soprese. Il nuovo brevetto è stato depositato a inizio 2020 ed approvato il 12 febbraio 2021 e mostra uno dei possibili design di LG Rollable. A questo giro il flagship monta un display arrotolabile, in grado di estendersi lungo il bordo sinistro. Le cornici attorno al pannello sono ridotte all'osso e manca all'appello una selfie camera.

Il retro presenta invece quella che dovrebbe essere una tripla fotocamera con flash LED; tuttavia la vera sorpresa è rappresentata dal Second Display, una soluzione di dimensioni contenute quasi al centro della scocca. Ovviamente si tratta di un pannello utile per i selfie con la fotocamera principale, in modo da osservare il risultato in fase di scatto.

Come al solito non è detto che questa versione di LG Rollable veda mai la luce, trattandosi “solo” di un brevetto. Tuttavia sembra che i Second Display possano tornare in auge quest'anno, come visto con il prossimo Xiaomi Mi 11 Ultra e ROG Phone 5. Voi cosa ne pensate? Vorreste uno smartphone tutto schermo e con un display secondario posteriore oppure preferireste una soluzione con selfie camera sotto il display?

