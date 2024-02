Polestar Phone si avvicina al debutto, ma tira aria di rebrand

Con l’entrata in scena di NIO Phone e l’acquisizione di Meizu da parte di Geely (ma anche con la nascita della prima auto di Xiaomi) è sempre più chiaro quale sarà uno dei prossimi trend. La commistione tra smartphone e brand automobilistici continua con Polestar Phone, primo dispositivo del marchio svedese in collaborazione con Meizu: le ultime indiscrezioni svelano qualcosa in più sulle specifiche e forse avremo a che fare con un rebrand di un telefono che conosciamo già.

Polestar Phone potrebbe non essere uno smartphone inedito: ecco le novità sulle specifiche

Crediti: Polestar

Il primo smartphone a marchio Polestar dovrebbe debuttare a marzo 2024, anche se al momento manca ancora la conferma ufficiale. Nel frattempo il dispositivo è apparso nel database dell’ente IMEI con la sigla M392S e subito si nota qualcosa di sospetto: Meizu 20 Infinity presenta il numero di modello M392Q ed è impossibile non pensare all’ipotesi di un rebrand. A questo punto le specifiche potrebbero essere già note così come il design. In precedenza abbiamo avuto un assaggio del look di Polestar Phone: nonostante si tratti di un assaggio del design, effettivamente c’è una certa somiglianza con la Meizu 20 Pro. Quindi potrebbe avere lo stile di quest’ultimo e le specifiche della versione Infinity.

Crediti: GSMChina

Meizu 20 Infinity è il modello ultra premium della serie, con un corpo in materiale vetro-ceramico ed una scocca in acciaio inossidabile ibrido (con alluminio) ultra-leggero. Passando alla scheda tecnica, abbiamo uno schermo BOE da 7,69″ 2K+ a 120 Hz, un lettore d’impronte ad ultrasuoni, lo Snapdragon 8 Gen 2 ed una batteria da 4.800 mAh con ricarica da 65W (e wireless da 50W). Il comparto fotografico è affidato a un triplo modulo da 50 + 12 + 12 MP (con OIS, ultragrandangolare e teleobiettivo) mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP. Insomma queste potrebbero essere le caratteristiche di Polestar Phone: non resta che attendere ulteriori novità, magari con immagini ufficiali.

