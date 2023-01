OnePlus 11 vs OnePlus 10 Pro: quali sono le differenze

Il nuovo top di gamma della casa cinese è arrivato ed è tempo di tirare le somme. Quale modo migliore se non con un confronto diretto con il suo predecessore per scoprire se vale la pena o meno cambiare dispositivo? Allora eccovi il nostro approfondimento OnePlus 11 vs OnePlus 10 Pro con tutte le differenze tra i due modelli su design, specifiche tecniche e prezzo al debutto!

OnePlus 11 vs OnePlus 10 Pro: tutte le differenze tra i due top di gamma

Design a confronto

In termini di stile, OnePlus 11 e OnePlus 11 Pro non presentano grandi differenze in termini di concept, ma abbiamo un modulo fotografico con un look diverso. La tripla camera di OP11 è inserita in un modulo circolare, presenta al centro il logo Hasselblad e va a fondersi con il frame laterale. Quest'ultimo aspetto è ripreso anche da OP10 Pro, ma in questo caso il modulo che contiene la tripla fotocamera è squadrato, con il logo del marchio fotografico posizionato lateralmente, prima della curvatura del perimetro del terminale.

OnePlus 10 Pro OnePlus 11

Entrambi gli smartphone montano uno schermo AMOLED con bordi curvi ed ospitano una singola selfie camera inserita in un punch hole laterale (posizionato in alto a sinistra del pannello).

Specifiche a confronto

OnePlus 11 OnePlus 10 Pro Dimensioni 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

205 grammi

Alert Slider 163 x 73,9 x 8,5 mm

200 grammi

Alert Slider Impermeabilità ❌ ❌ Display AMOLED E4 curvo

6,7″ QHD+ (3.216 x 1.440 pixel)

LTPO 3.0

20.1:9 a 525 PPI

120 Hz

campionamento a 360 Hz

1.300 nits

colore a 10 bit

Gorilla Glass Victus AMOLED E4 curvo

6,7″ QHD+ (3.216 x 1.440 pixel)

LTPO 2.0

20.1:9 a 525 PPI

120 Hz

campionamento a 360 Hz

1.300 nits

colore a 10 bit

Gorilla Glass Victus Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

4 nm CPU 1 x 3,2 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz (A715)

2 x 2,8 GHz (A710)

3 x 2,0 GHz (A510) 1 x 3,0 GHz Cortex-X2

3 x 2,5 GHz (A710)

4 x 1,8 GHz (A510) GPU Adreno 740 Adreno 730 RAM 12/16 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5 ROM 256/512 GB UFS 4.0 128/256 GB UFS 3.1 Espandibile ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Fotocamera – 50 MP f/1.8, sensore Sony IMX890 da 1/1.56″, PDAF, OIS, Hasselblad

– Ultra-grandangolare 48 MP f/2.2, IMX581

– Teleobiettivo 32 MP f/2.0, IMX709, zoom ottico 2X, OIS – 48 MP f/1.8, sensore Sony IMX789 da 1/1.43″, PDAF, OIS, Hasselblad

– Ultra-grandangolare 50 MP f/2.2, Samsung S5KJN1

– Teleobiettivo 8 MP f/2.0, Omnivision OV08A10, zoom ottico 2X, OIS Selfie 16 MP f/2.4, sensore Samsung S5K3P9 da 1/3.1″ 32 MP f/2.0, sensore Sony IMX615 da 1/2.74″ Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 100W 80W Ricarica wireless ❌ 50W (10W inversa) SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi 6E Dual Band 6 Dual Band Bluetooth 5.3 5.2 NFC ✔️ ✔️ GPS Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ❌ ❌ Software (al lancio) Android 13

ColorOS 13 (Cina)

OxygenOS 13 (Global) Android 12

OxygenOS 12

Le nostre recensioni ed approfondimenti

OnePlus 11 vs OnePlus 10 Pro – Prezzo a confronto

Il nostro confronto OnePlus 11 vs OnePlus 10 Pro si conclude con una panoramica relativa al prezzo. Il modello precedente è arrivato in Italia nelle versioni da 8/128 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a 919€ e 999€. Per quanto riguarda invece l'attuale top di gamma, il dispositivo è stato lanciato in Cina in tre versioni:

12/256 GB – 548€ (3999 yuan)

(3999 yuan) 16/256 – 602€ (4399 yuan)

(4399 yuan) 16/512 GB – 671€ (4899 yuan)

Al momento non sappiamo quali saranno i prezzi per il nostro paese, quindi aggiorneremo questo approfondimento non appena arriverà anche in Italia.

