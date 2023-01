Redmi K60 e K60 Pro fatti a pezzi: il video del teardown svela le differenze

Dopo essere arrivato sul mercato nel mese di dicembre, Redmi K60 e K60 Pro finiscono sotto la lente d'ingrandimento degli youtuber specializzati nello smontaggio dei dispositivi smart. In questo nuovo filmato teardown pubblicato in rete solo qualche ora fa, possiamo ammirare le differenze hardware tra i due modelli della nuova serie K60.

Teardown Redmi K60 e K60 Pro: tutte le informazioni sui componenti in video

La costruzione e l'assemblaggio dei due smartphone è molto simile, nonostante il modello Pro abbia un sensore per la fotocamera molto più grande del modello standard. Per ovviare a questo “problema”, Xiaomi ha deciso di incorporare la fotocamera di K60 in un bracket di plastica per ridemensionarlo.

I due modelli montano anche chipset differenti: per K60 abbiamo in dotazione uno Snapdragon 8+ Gen 1, mentre per K60 Pro vediamo l'integrazione di Snapdragon 8 Gen 2. La differenza di chipset non influisce sull'assemblaggio, avendo delle schede madre estremamente simili tra di loro.

Sul modello Pro possiamo anche osservare un chip aggiuntivo dedicato alla ricarica rapida via USB-C a 120 W, assente sul modello base. K60 standard, tuttavia, è dotato di una batteria più grande, che non influisce molto sullo spazio occupato all'interno dello smartphone.

Redmi K60 e K60 Pro sono stati un vero successo per Xiaomi, con vendite da record già nei primi cinque minuti di disponibilità: in questo periodo, infatti, sono stati venduti 100 smartphone al secondo per la nuova serie K60. Negli ultimi giorni, invece, si è parlato di come l'azienda cinese starebbe pensando di portare Redmi K60 sui mercati internazionali.

