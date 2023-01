La serie OPPO Reno 10 Global potrebbe arrivare prima del previsto

L'ultimo periodo dell'anno ha visto tra i suoi protagonisti non solo i primi top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2, ma anche il debutto di una delle serie più apprezzate di fascia medio alta. La gamma Reno 9 è stata lanciata in Cina e sono anche iniziati i primi leak sulla futura generazione. Ma quando arriverà quest'ultima? Secondo un nuovo report potrebbe già essere dietro l'angolo: OPPO Reno 10 sarebbe in dirittura d'arrivo Global già a febbraio!

OPPO Reno 10 Series in versione Global in arrivo già a febbraio?

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, la serie OPPO Reno 10 Global potrebbe fare capolino in India già nelle prime due settimane di febbraio 2023. Si tratta di una timeline strettissima, specialmente tenendo conto del lancio cinese della gamma Reno 9 (composta da tre modelli) soltanto a novembre. Tuttavia pare che la divisione internazionale salterà la nona generazione per passare direttamente alla decima.

Ma è possibile che avremo un OPPO Reno 10 nuovo di zecca solo per il mercato Global? Che cosa succederà in Cina? Ci sarà un Reno 10 a distanza di pochissimo dalla serie nove? La risposta a tutte queste domande potrebbe essere semplice, anche se si tra solo ed esclusivamente di un'ipotesi: la famiglia Reno 10 Global potrebbe essere un rebrand dei Reno 9 cinesi.

I dettagli sulle specifiche non sono chiari al momento, l'unico dato riportato riguarda l'uscita nel corso del mese di febbraio. Comunque vale la pena segnalare uno dei leak più recenti: il presunto OPPO Reno 10 Pro+ è stato “svelato” da un insider asiatico e pare che avrà dalla sua un design rinnovato e che vedrà il ritorno dello zoom a periscopio. A questo punto resta da vedere quale sarà il destino della gamma 10 Global e quali modelli ne faranno parte.

Intanto vi segnaliamo il nostro approfondimento dedicato ad OPPO Reno 9: nel caso in cui vogliate mettere le mani sul trittico, ecco dove comprare i nuovi dispositivi (in versione CN, ovvio).

