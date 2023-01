Inverno, non ti temo! Mani sempre al caldo con questi guanti riscaldanti Xiaomi YouPin

I saldi invernali sono ormai iniziati, e girovagando per il Web si possono trovare molti prodotti interessanti ad un prezzo scontato. E perché non approfittarne per acquistare del nuovo abbigliamento pensato per tenerci al caldo in queste fredde giornate di gennaio? Da Xiaomi YouPin arrivano dei bellissimi guanti perfetti per l'inverno, autoriscaldanti e touchscreen! Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

I guanti Xiaomi YouPin perfetti per l'inverno in sconto su AliExpress

I saldi di stagione sono un'ottima occasione per acquistare i guanti invernali Xiaomi YouPin ad un prezzo scontato. In particolare, vogliamo parlarvi di due modelli.

Da una parte, dunque, abbiamo dei guanti scaldamani elettrici che ci terranno al caldo per tutto l'inverno, rendendo le uscite serali all'aperto molto più piacevoli. Questi guanti sono dotati di un chip sicuro e intelligente, che emette calore in pochi secondi provvedendo a riscaldare le nostre mani in men che non si dica. Si può scegliere tra tre diverse modalità di temperatura (45°C, 50°C o 55°C), oppure lasciare che il chip intelligente regoli la temperatura in modo automatico.

Questi guanti Xiaomi YouPin sono poi dotati di un piccolo display che indica la temperatura, e possono essere utilizzati non solo come scaldamani, ma anche come una sorta di cuscino termico. Per quanto riguarda l'autonomia, questa dipende un po' dalla modalità impostata e garantisce un massimo di 3 ore di utilizzo.

I guanti scaldamani elettrici Xiaomi YouPin possono essere acquistati su AliExpress a metà prezzo grazie all'offerta esclusiva per l'Epifania!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)?

