OnePlus 11: la versione Global avrà una ricarica meno potente

Il prossimo 7 febbraio arriverà sul mercato internazionale il nuovo top di gamma del brand cinese. Come gli appassionati ben sanno, OnePlus 11 5G è stato già lanciato in Cina e quello che stiamo aspettando è il modello Global: nel corso delle settimane abbiamo assistito a vari leak positivi, ma a questo giro le notizie sulla ricarica rapida potrebbero non piacere a tutti.

OnePlus 11 5G con ricarica SuperVOOC da 80W: ecco cosa ci aspetta dalla versione Global

Una delle novità dell'ultimo flagship è stata l'aggiunta della ricarica SuperVOOC da 100W. OnePlus 10T ha introdotto per la prima volta nella storia del brand la tecnologia da 150W ma la nuova generazione ha fatto un passo indietro, quasi sicuramente per motivi di gestione dello spazio interno del device e per mantenere il prezzo più basso. Tuttavia OnePlus 11 5G Global potrebbe dare un ulteriore dietro front, con una ricarica rapida mutuata dalla generazione precedente.

Un noto insider ha condiviso i render stampa Global e si è soffermato anche sui dettagli delle specifiche. Tra queste spunta il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W: insomma, OnePlus 11 internazionale potrebbe avere la stessa tecnologia del precedente 10 Pro (sempre con la medesima batteria da 5.000 mAh.

Tra le altre novità dovremmo trovare un taglio base da 8/128 GB (ma ci sarà anche da 16 GB di RAM) e – ovviamente – la OxygenOS 13 (ricordiamo il modello cinese monta la ColorOS 13). Non ci dovrebbero essere differente nelle specifiche: il cuore del terminale sarà sempre lo Snapdragon 8 Gen 2, ultimo chipset high-end targato Qualcomm.

