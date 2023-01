Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2020/2022 si aggiorna a One UI 5.0 e Android 13

Aggiornamento 20/01: l'update si estende a entrambi i modelli, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Oltre agli svariati modelli aggiornati all'ultima versione del software, la nuova One UI 5.0 basata su Android 13 sta arrivando anche su Samsung Galaxy Tab S6 nelle due versioni 2020 e 2022. All'interno della roadmap prevista per il major update non troviamo soltanto smartphone ma anche diversi tablet, come nel caso della serie Tab S8 ed S7, già aggiornate negli scorsi giorni.

È partito l'aggiornamento One UI 5.0 con Android 13 per la serie Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Abbiamo già elencato in più occasioni quelle che sono le novità di One UI 5.0 e Android 13: c'è una nuova grafica fra animazioni, icone, colori ed effetti visivi, e a cambiare sono anche altri elementi quali schermata di blocco, Routine e DeX, widget impilabili, notifiche, multitasking, dispositivi connessi, compatibilità con Chromecast, fotocamera e galleria, tastiera e adesivi, estrazione del testo, supporto multi-lingua e tanto altro.

L'aggiornamento One UI 5.0 basata su Android 13 è stato avvistato in Europa, più precisamente in Europa e non dovrebbe volerci molto affinché arrivi in Italia. Se siete fra i possessori di Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2020 e 2022, potete verificare se vi sia arrivato l'update andando nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il