OPPO Pad 2 potrebbe lasciare Qualcomm per MediaTek

Il 2022 ha segnato l'esordio di OPPO nel mondo dei tablet, con un OPPO Pad che è riuscito a essere convincente: se ve la foste persa, recuperate la nostra recensione. Sia che si parli del modello base che del più economico OPPO Pad Air (anch'esso recensito), parliamo di due tablet nati sotto l'insegna di Qualcomm. Sul primo è integrato lo Snapdragon 870, sul secondo lo Snapdragon 680, ma per i rumors comparsi in rete il loro successore farà uno switch importante, passando da Qualcomm a MediaTek.

Il successore di OPPO Pad è in lavorazione, questa volta con chipset MediaTek

Non c'è ancora un nome, ma per il momento possiamo chiamare OPPO Pad 2 quello che si presenterà come il secondo capitolo della saga tablet dell'azienda. La crisi economica sta colpendo anche il segmento dei tablet, ma secondo il leaker Digital Chat Station il prossimo tablet OPPO è in lavorazione. Quello a cui OPPO starebbe lavorando è un terminale di fascia alta, a partire da uno schermo con risoluzione 2.800 x 2.000 pixel (il primo OPPO Pad arriva a 2.560 x 1.600 pixel); inoltre, il chipset implementato non sarebbe una soluzione economica bensì il Dimensity 9000. Grazie a un processo a 4 nm, una CPU ARMv9 fino a 3,05 GHz e una GPU Mali-G710 MC10, è un SoC in grado di rivaleggiare con soluzioni come lo Snapdragon 8 Gen 1.

Se così fosse, sarebbe interessante assistere all'eventuale arrivo in occidente di OPPO Pad 2, dato che finora il MediaTek Dimensity 9000 non si è visto alle nostre latitudini. È sì stato usato su prodotti di calibro, come OPPO Find X5 Pro, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Pro, vivo X80 e Honor 70 Pro+, ma parliamo di prodotti commercializzati esclusivamente in Asia. E pare che OPPO non sarà nemmeno l'unica a pensare a una strategia del genere, visto che anche Honor starebbe preparando il suo prossimo tablet high-end targato MediaTek.

