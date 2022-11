Black Friday Monclick: sconti fino al 60% con extra risparmio del 10%, solo per oggi!

Per festeggiare l'inizio della settimana del Black Friday, Monclick propone uno sconto extra del 10% sulle già tantissime offerte previste per il venerdì nero. Solo per oggi potremo risparmiare ancora di più su sconti fino al 60%!

Extra risparmio con Monclick: offerte fino al 60% di sconto con un 10% aggiuntivo!

Grazie alla nuova promozione di Monclick, attiva solo fino alle ore 22 del 18 novembre, è possibile risparmiare un 10% extra sulle offerte che già scontano fino al 60% tantissimi prodotti disponibili nel noto shop online.

Tra le offerte più ghiotte troviamo sicuramente il TV QLED Samsung Q80, che con l'extra 10% di oggi scende al clamoroso prezzo di 611.91€ invece di 1199€! Questa smart 4K è dotata di sistema operativo Tizen ed è in grado di restituire immagini dai colori fedeli all'originali grazie alla tecnologia HDR.

Se invece avete bisogno di un nuovo notebook, l'offerta più allettante è sicuramente quella relativa al portatile HP 250 G9, con Intel Core i7-1255u, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Grazie all'extra sconto possiamo acquistare questo PC al prezzo di 656.91€ invece di 1157.90€!

Per tutte le altre offerte relative al Black Friday di Monclick vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale della promozione che trovate qui sotto per non perdervi neanche uno sconto!

