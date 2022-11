Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 si aggiornano a One UI 5.0 e Android 13

Continua l'opera di espansione della One UI 5.0 su base Android 13, con l'aggiornamento che sta arrivando anche su Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. La compagnia sud-coreana sta confermando la sua nomea di supporto software, essendo quella che a oggi ha rilasciato il major update sul maggior numero di smartphone. Specialmente quando si parla di top di gamma, nella fattispecie di pieghevoli, essendo prodotti particolarmente costosi e per i quali si suppone che il supporto sia adeguato al prezzo.

One UI 5.0 e Android 13: è arrivato il turno di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Una notizia più che gradita, se si considera che l'aggiornamento One UI 5.0 non porta con sé soltanto Android 13, ma anche diverse novità intrinseche della UI. A cambiare è un po' tutta l'interfaccia, fra icone, animazioni, transizioni, colori, personalizzazione, sfondi, notifiche ma anche le numerose funzioni di Samsung. Ci sono nuove opzioni per le Routine, widget impilabili, gesture di multitasking, fotocamera e galleria, Samsung DeX e c'è l'estrazione di testo dalle immagini. Ma queste sono solo alcune delle novità principali: l'elenco completo lo trovate nell'articolo dedicato.

Le prime segnalazioni testimoniano che l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 sta sì arrivando su Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 ma solo a coloro che hanno fatto beta testing. Questo significa che l'aggiornamento definitivo potrebbe arrivare nei prossimi giorni: per controllare, verificate nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

