Black Friday Jabra: offerte da non perdere su cuffie, auricolari e casse!

Jabra, nota azienda produttrice di cuffie e auricolari, ha deciso di festeggiare il Black Friday con una valanga di offerte su tutta la linea wireless del brand. Scopriamo insieme quali sconti ci attendono nella settimana del venerdì nero!

Jabra festeggia il Black Friday con tantissime offerte Amazon su cuffie e auricolari

Tra le offerte più interessanti troviamo sicuramente quella legata alle Jabra Elite 7 Pro: cuffie wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore. Il design compatto di queste cuffie consente di indossarle in modo più confortevole, mentre l'integrazione con Alexa vi permetterà di parlare in modo diretto con l'assistente di Amazon per riprodurre musica oppure controllare la domotica.

Le Jabra Elite 7 Pro sono certificate IP57, resistenti ad acqua e polvere. Grazie alla tecnologia Jabra MultiSensor Voice e ai microfoni con sensore VPU, inoltre, le vostre chiamate risulteranno sempre nitide, anche in movimento. L'offerta del Black Friday ci consente di acquistare queste cuffie al prezzo di 129.99€ (invece di 199.99€)

Se invece preferite delle cuffie over-ear, resterete stupiti dall'offerta sulle Jabra Elite 85H. Queste cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore offrono l'adattamento automatico SmartSound, per analizzare e regolare automaticamente le impostazioni audio.

Certificate IP52, resistenti ad acqua e polvere, queste cuffie offrono il supporto per tutti gli assistenti vocali più popolari, come Alexa, Siri e Google Assistant. La batteria garantisce un'autonomia di circa 36 ore, per un ascolto prolungato di tutta la vostra playlist preferita. Con il Black Friday, è possibile portare a casa le Jabra Elite 85H a soli 159.99€ (invece di 249.99€).

Ma le offerte non finiscono qui: quella che trovate qui sotto è una piccola selezione dei migliori prodotti a marchio Jabra che potete trovare in promozione su Amazon in occasione del Black Friday.

Per tutte le offerte del Black Friday di Jabra vi lasciamo alla pagina dedicata su Amazon, dove potrete scoprire quale prodotto si addice di più alle vostre esigenze.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il