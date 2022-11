Nothing Phone (1) migliora la stabilizzazione video grazie a IMINT

Sin dal suo debutto in vendita, Nothing Phone (1) ha ricevuto diversi aggiornamenti che ne hanno migliorato la qualità generale, anche e soprattutto per la fotocamera. Quello che ha fatto Nothing è implementare un comparto tecnico essenziale ma curato, con meno sensori della concorrenza ma per esempio dotato di stabilizzazione OIS. Una stabilizzazione di tipo ottica fa sì che sia lo scatto delle foto che la registrazione dei video abbiano una resa migliore in termini di stabilità delle immagini.

IMINT migliora la stabilizzazione dei video registrati con Nothing Phone (1)

In virtù dei vari aggiornamenti finora rilasciati su Nothing Phone (1), la compagnia di Carl Pei ha annunciato una partnership con IMINT e l'implementazione della tecnologia Vidhance Video Stabilization Gen 4. Questa è ideata per migliorare la stabilizzazione nei video sfruttando un motore di stabilizzazione avanzato che analizza le clip fotogramma per fotogramma ed elimina i movimenti indesiderati, grazie anche all'elaborazione software che anticipa i movimenti dell'utente per rimuovere artefatti.

Per il momento, Nothing e IMINT non hanno specificato come questa novità verrà implementata, ma è possibile che ciò sia già accaduto. Mi riferisco all'ultimo aggiornamento Nothing OS 1.1.6, il cui changelog menziona migliorie per la stabilità dei video registrati con Nothing Phone (1). Se

