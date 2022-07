Nothing Phone (1) “insegna”: mid-range con meno fotocamere ma di qualità

Quante volte, soprattutto gli utenti più generalisti, si sono fatti affascinare dal numero di fotocamere? Spesso si è acquistato un dispositivo, specie mid-range, perché aveva più sensori di un altro magari più costoso. Per anni questa strategia ha funzionato, ma pare che il futuro degli smartphone medio gamma, come Xiaomi, OPPO, vivo ma anche la nuova Nothing, possa vedere meno fotocamere ma tanta qualità in più.

Smartphone medio gamma Xiaomi, OPPO, vivo con scocca in metallo e fotocamere di qualità: la lezione di Nothing

A far riflettere in merito è il post su Weibo di Digital Chat Station, che ci spiega che nel prossimo futuro si tornerà a vedere smartphone medio-gamma, in generale dei vari brand come Xiaomi, OPPO e vivo, non solo con un frame laterale in metallo dopo tanto policarbonato, non solo più sensori di impronte sotto lo schermo (quindi più AMOLED), ma anche delle fotocamere qualitativamente più alte.

Cosa vuol dire questo? Che presto potremmo vedere meno sensori inclusi sul retro di uno smartphone ma più risoluti e utili. Su tutti, il ritorno del Teleobiettivo come sensore ausiliare alla fotocamera principale. Quindi addio agli inutili (passateci il termine) sensori da 2 MP per ritratti o Macro, oppure agli 8 MP per la grandangolare.

Sarà dunque più semplice vedere sensori da 50 MP, come il JN1 di Samsung, fare da sensori aggiuntivi, proprio come è successo con Nothing Phone (1). Tra l'altro, il primo smartphone del nuovo corso di Carl Pei per settimane è stato in dubbio nell'avere un sensore da 8 MP ad accompagnare il principale da 50 MP. In realtà, il brand ha “stupito” tutti mettendone due da 50 MP, quindi il Sony IMX766 ed il già citato JN1.

Se vi steste chiedendo chi fa già questo tipo di valutazione, la risposta è semplice, sebbene i prezzi siano decisamente più alti, ma può essere da scuola ai brand che stanno iniziando a capire che chi spende 300/400/500€ desidera uno smartphone meno appariscente ma più concreto. E voi come la pensate? Credete sia giusto avere “meno” fotocamere ma più qualità, oppure preferite la possibilità di scegliere le varie scene di scatto? Fatecelo sapere nei commenti!

