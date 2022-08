Redmi K50S Pro debutta su Antutu e mostra i muscoli ai rivali

Xiaomi si appresta a lanciare quelli che molto probabilmente saranno gli ultimi smartphone della serie Redmi K50. Parliamo di Redmi K50S e K50S Pro, quest'ultimo dotato del più potente processore di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1; inoltre potrebbe essere il primo smartphone ad essere dotato di un sensore da 200 MP. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello che sappiamo sui prossimi smartphone di casa Xiaomi tra design, caratteristiche tecniche, disponibilità e prezzo. Inoltre segnaliamo che l'azienda ha anche confermato il nome cinese, ossia Redmi K50 Ultra (Extreme Edition).

Aggiornamento 05/08: il modello K50S Pro è stato avvistato su Antutu, con un punteggio di tutto rispetto. Inoltre ci sono anche delle interessanti novità sul nome del dispositivo. Trovate le ultime novità sul flagship direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi K50S e K50S Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Redmi K50S Pro sembra sfoggiare un'estetica elegante ed essenziale. La scocca posteriore si caratterizza per la presenza di una grande isola che ospita i tre sensori della fotocamera e il flash LED, mentre sul lato frontale troviamo un ampio display con punch hole per la selfie camera e cornici molto sottili. Lo stile generale ricorda quello della serie 12 di Xiaomi, questo stando ai vari leak: ovviamente l'uscita parola spetta sempre alla casa cinese!

Stando a quanto trapelate in rete finora, Redmi K50S Pro sarà dotato di un ampio pannello AMOLED da 6.67″ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto per l'HDR10+. Il dispositivo dovrebbe integrare un lettore di impronte digitali sotto il display. Inoltre vi segnaliamo che il nome cinese della versione top sarà Redmi K50 Ultra (Extreme Edition) come confermato dalla stessa azienda: per il momento manteniamo anche il possibile nome internazionale e aggiorneremo il tutto non appena ci saranno ulteriori novità.

Specifiche tecniche

Mentre il modello base dovrebbe essere alimentato da un processore MediaTek Dimensity 8100, Redmi K50S Pro sarà il primo smartphone del brand mosso dalla più recente e potente tecnologia di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1. Si parla di almeno due varianti: una con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, e l'altra con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il top di gamma è apparso di recente su Antutu con la sigla 22081212C: non viene fatta menzione del nome commerciale ma dovrebbe essere proprio il flagship di Redmi. Questo ha totalizzato ben 1.120.691 punti nei primi benchmark. Si tratta di un risultato importante, specialmente se messo a confronto con la classifica più recente di Antutu.

Tornano al resto delle specifiche tecniche, ci sarebbero grandi novità anche dal punto di vista del comparto fotografico. Redmi K50S Pro, infatti, dovrebbe essere il primo smartphone Xiaomi con una fotocamera da 200 MP. Oltre ciò, la tripla fotocamera esterna potrebbe comprendere un grandangolare da 8 MP e una lente macro da 2 MP; ci sarebbe poi una fotocamera interna da 20 MP.

Tra le altre caratteristiche si vocifera di una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 120W mentre lato software non mancherebbe Android 12, tramite la MIUI 13.

Redmi K50S Pro – disponibilità e prezzo

Al momento, purtroppo, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità di Redmi K50S e K50S Pro. Secondo alcune fonti, questo smartphone vedrà la luce nel mese di agosto di quest'anno. Per quanto riguarda il prezzo, si dice che la versione da 8/128 GB potrebbe costare circa 434€ (2.999 yuan), mentre quella da 12/256 GB potrebbe avere un costo di circa 536€ (3.699 yuan).

Nel mercato globale, i due dispositivi dovrebbero arrivare sotto il nome di Xiaomi 12T e 12T Pro. Infine segnaliamo una piccola diatriba sul nome: secondo alcuni leak il modello maggiore arriverà come Redmi K50 Ultra, ma ovviamente l'ultima parola spetta a Xiaomi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il