L’estate di OPPO è smart life: Watch 3 e Band 2 hanno una data d’uscita

La compagnia cinese ha annunciato un'estate all'insegna dei prodotti smart life, confermando la data di presentazione di OPPO Watch 3 e perfino della tanto chiacchierata Band 2. Oltre ai due indossabili ci saranno anche altre novità e non è detto che non vi siano delle sorprese aggiuntive nel corso dell'evento!

OPPO Watch 3, Band 2 e altri prodotti Smart Life in arrivo: ecco i dettagli e la data di presentazione

A distanza di una manciata di giorni dalle prime conferme in merito ad OPPO Watch 3 ora abbiamo la data d'uscita: come anticipato anche da un leak precedente, la presentazione è fissata per il 10 agosto. Si tratterà di un evento importante per il settore smart life della compagnia dato che oltre allo smartwatch arriveranno anche altri accessori. Per prima cosa, finalmente ritorna il fitness tracker del brand: ci sarà anche OPPO Band 2, stavolta con un look tutto nuovo. Avremo poi anche una nuova colorazione per OPPO Pad Air e il debutto degli auricolari TWS Enco Air 2i (già protagonisti di alcuni leak).

Tramite un poster ufficiale, OPPO ha alzato il sipario sulla Band 2, svelandone il design. Il cambio di stile rispetto alla prima generazione è decisamente visibile: in questo caso il rivale del fitness tracker non è la Xiaomi Band 7 ma la versione maggiorata Band 7 Pro. Non vi sono ancora conferme in merito alle caratteristiche (nel momento in cui scriviamo) ma i leak iniziali parlano del rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della presenza dell'NFC per i pagamenti.

