OnePlus 10T: scarica sfondi e live wallpaper ufficiali | Download

Sono passate poche ore dal lancio Global di OnePlus 10T, il nuovo flagship che – tra le tante altre novità – porta con sé anche una marea di nuovi sfondi, sia statici che animati. Ecco dove potete scaricare tutti i nuovi wallpaper ufficiali in modo gratuito e immediato, così da dare una rinfrescata al look del vostro smartphone!

Dove scaricare gratuitamente gli sfondi ufficiali di OnePlus 10T | Download

OnePlus 10T è arrivato sul mercato Global proprio qualche giorno fa. Disponibile nelle colorazioni Moonstone Black e Jade Green, questo smartphone sfoggia uno schermo AMOLED da 6.7″ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz ed è mosso dal potente Snapdragon 8+ Gen 1, l'ultimo chipset di punta di Qualcomm. Questo è il primo smartphone OnePlus che supporta la ricarica ultra-rapida SuperVOOC Endurante Edition da 150W, che garantisce fino ad un giorno di autonomia con appena 10 minuti di ricarica.

Non avete ancora avuto modo di mettere le mani sul nuovo dispositivo e volete dare una rinfrescata al vostro smartphone conferendogli il look di OnePlus 10T? Il team di XDA Developers è riuscito ad estrarre tutti gli sfondi del dispositivo, mettendoli a disposizione di tutti gli utenti. Potete scaricare gratuitamente gli sfondi ufficiali di OnePlus 10T facendo clic sul pulsante qui sotto. Una volta scompattato il pacchetto, non dovete fare altro che impostare l'immagine che più vi piace come sfondo del vostro smartphone.

SCARICA GLI SFONDI UFFICIALI DI ONEPLUS 10T – DOWNLOAD

Volete sapere tutto sul nuovo smartphone firmato OnePlus? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i dettagli.

