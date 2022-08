Un primo sguardo alle OPPO Enco Air 2i: ecco i nuovi auricolari TWS

Tira aria di novità in casa OPPO: mentre aspettiamo il debutto del prossimo Watch 3 in rete hanno fatto capolino delle immagini che riguarderebbero un nuovo paio di auricolari true wireless. Ecco i primi dettagli in merito alle future OPPO Enco Air 2i, cuffiette dallo stile sobrio ma che certamente celano caratteristiche di tutto rispetto.

OPPO Enco Air 2i nelle prime immagini render

Enco Air 2 Pro – La custodia è diversa rispetto a quella delle Air 2i, ma le cuffiette sembrano molto simili.

Al momento queste immagini rappresentano un primo sguardo allo stile delle OPPO Enco Air 2i, ma non è dato di sapere se il debutto sia previsto solo in Cina oppure anche alle nostre latitudini. In Italia abbiamo assistito al lancio delle Enco Air 2 standard (che abbiamo recensito per voi), mentre in patria è stata presentata anche una versione Pro. Tornando al nuovo modello, le immagini mostrano una custodia di ricarica a ciottolo con il logo del brand in bella vista; gli auricolari offrono una vestibilità in-ear (similmente alle cuffiette Pro, la versione base presenta un'indossabilità semi in-ear).

Purtroppo sono stati pubblicati solo i render e non ci sono informazioni sulle specifiche. Volendo fare delle ipotesi, le OPPO Enco Air 2i potrebbero posizionarsi “in mezzi” ai due modelli lanciati in precedenza. Oltre ad avere i gommini in-ear potrebbe aver mutuato dalla versione Pro anche la cancellazione attiva del rumore ANC.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il