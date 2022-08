Redmi K50 Ultra arriverà ad agosto e sarà il più potente della serie!

Ci siamo appena rifatti gli occhi con i primi benchmark su Antutu dedicati al prossimo top della costola di Xiaomi, ed ecco arrivare una conferma ufficiale. Il modello più potente dell'ultima generazione di flagship sta arrivando: Redmi K50 Ultra (Extreme Edition) sarà il primo smartphone del brand ad avere dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1!

Redmi K50 Ultra (Extreme Edition) è stato confermato ufficialmente

Si è dibattuto tanto sul possibile nome del nuovo flagship di Redmi ma alla fine è arrivata la riposta direttamente dalla compagnia cinese. Redmi K50 Ultra (o Extreme Edition) sarà mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1, l'ultima soluzione high-end di Qualcomm. Come visto anche in precedenza, l'azienda ha optato per la nomenclatura Ultra/Extreme, tipica del brand. Purtroppo il primo teaser conferma solo la presenza del chipset e rivela che il top di gamma arriverà ad agosto. Manca ancora la data precisa ma abbiamo la promessa di “modifiche radicali”: insomma, sembra che il SoC top di Qualcomm non sarà l'unica novità.

Ma quali saranno queste migliorie? Per ora si tratta solo di leak, ma sembra che Redmi K50 Ultra potrebbe essere uno dei primi smartphone sulla piazza con una fotocamera da ben 200 MP. Se volete saperne di più sul prossimo top della costola di Xiaomi, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato.

