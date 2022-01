Xiaomi Pad 6 Pro: da un leak prendono forma specifiche al top

Con l'avvento del 2022, è già tempo di iniziare a pensare ad uno Xiaomi Pad 6 Pro, nuovo probabile tablet top gamma del brand. Il nuovo dispositivo sta iniziando a delinearsi tra varie specifiche tecniche, in attesa poi di saperne di più su prezzo e data di uscita.

Xiaomi Pad 6 Pro: cosa aspettarsi dal nuovo tablet?

Possibile design e specifiche tecniche

Come si presenta il nuovo tablet? Purtroppo non abbiamo ancora immagini o render a dare un volto a Xiaomi Pad 6 Pro, ma non è escluso rimanga simile alla gamma Pad 5, sebbene con un frame più ruvido ed in metallo. Questo possiamo dirlo perché, da un leak abbiamo le possibili misure: 287 x 188 x 6.7 mm. Questo ci porta un tablet più ampio e leggermente più sottile, ma ovviamente più pesante, visto che saremmo sui 569 grammi.

La motivazione di questa crescita di dimensioni sarebbe da attribuire al display da 12.6″, che più indiscrezioni vogliono OLED LTPO a 120 Hz e risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel). Oltre a quanto già detto, stavolta abbiamo anche leak riguardo il chipset, che a questo giro sarebbe uno Snapdragon 888, migliorando quindi lo Snapdragon 870 del precedente. Il sensore d'impronte, infine, sarebbe posto sul lato. Non abbiamo dettagli concreti su software e fotocamera, ma per questo non ci aspettiamo stravolgimenti, con MIUI 13 e sensori simili a quelli del Pad 5 Pro.

Xiaomi Pad 6 Pro – Possibile prezzo e data di uscita

Non essendo ancora nemmeno stato annunciato, per Pad 6 Pro si possono fare al momento solo delle ipotesi per la data di uscita, che ci possiamo aspettare per marzo/aprile 2022. Per il prezzo, considerando l'upgrade delle possibili specifiche, ce lo aspettiamo ovviamente più alto rispetto ai precedenti.

