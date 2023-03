Xiaomi Pad 6 diventerà un vero PC grazie alla nuova tastiera

Si avvicina la presentazione della serie Xiaomi Pad 6, e con essa anche il lancio degli accessori che la accompagneranno, in particolar modo la tastiera. Perché nel corso degli anni, da semplici compagni di divano, i tablet sono diventati un vero e proprio strumento da ufficio, potendo contare su una potenza sempre più elevata al pari di molti notebook in circolazione. E dopo la scorsa generazione, la nuova serie dovrebbe accostare ancora di più il mondo dei tablet con quelli dei computer portatili.

Prime immagini della tastiera della serie Xiaomi Pad 6: ecco come cambierà

Le immagini trapelate in rete ci mostrano una tastiera in grado di evolvere Xiaomi Pad 6, aggiungendo funzionalità decisamente utili. In primis l'aggiunta essenziale del trackpad, con cui usarlo come un mouse in accoppiata allo schermo touch, ma non solo; come mostrano sempre queste immagini, il trackpad avrà dalla sua una serie di gesture che permetteranno di muoversi all'interno dell'interfaccia di MIUI e app varie. Si potranno utilizzare per tornare indietro, tornare alla home, aprire il Centro di Controllo e il pannello delle notifiche, passare da un'app all'altra, fare screenshot e aprire la schermata delle app recenti.

L'altro dettaglio interessante è la presenza della connettività NFC, con un chip alla destra del trackpad che consentirà di abbinare smartphone e tablet in maniera rapida. Specialmente con l'aggiornamento alla MIUI 14, Xiaomi ha espanso le funzionalità del suo ecosistema, mettendo in comunicazione i dispositivi per spostare file, sincronizzare app, fare il mirroring dello schermo su altri schermi e così via. Inoltre, si vocifera anche che sarà presenta la retroilluminazione dei tasti, configurabile via software.

