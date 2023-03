TP-Link al MWC 2023: tutte le novità di ultima generazione, tra 5G e WiFi 7

Il MWC 2023 è stato il palcoscenico di tantissime novità e tra queste non poteva mancare un focus sulle tecnologie di connettività di ultima generazione. Il 5G e il WiFi 7 sono ormai sulla bocca di tutti e rappresentano lo standard più recente: tra i protagonisti della fiera catalana è stato presente anche il brand TP-Link con tante soluzioni innovative dedicate ai service provider e ai partner, oltre ad un’ampia gamma di nuovi dispositivi professionali per la connettività domestica, su rete mobile e fissa, dotati delle tecnologie 5G, EasyMesh e della recentissima WiFi 7.

Tutte le novità TP-Link al MWC 2023 di Barcellona

La gamma Aginet WiFi 7

All’interno della famiglia di prodotti Aginet, TP-Link ha proposto un’ampia gamma di dispositivi pronti per l’era del multi-gig. Versatili ed efficienti in ogni contesto d’uso, spaziano da quelli con tecnologia 5G a quelli per l’accesso in fibra, dai router Wi Fi ai sistemi mesh, e permetteranno ai provider di fornire ai clienti connessioni ad altissima velocità.

Tutti i modelli dispongono di tecnologia EasyMesh, per consentire la realizzazione di reti mesh in grado di coprire ogni angolo della casa. Grazie alla compatibilità con i protocolli TR-069 e TR-369, i service provider potranno gestire i servizi WiFi, le reti e i dispositivi da remoto, riuscendo così a sfruttare al massimo il potenziale della propria infrastruttura di rete e migliorando la connettività e l’esperienza d’uso dei clienti. In fiera abbiamo avuto modo di scoprire anche la nuova Aginet TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud), al momento non ancora disponibile in Italia ma già presente in altri paesi. Questa piattaforma dedicata ai service provider si basa su cloud server TR-369 USP e consente un’evoluta ed efficiente gestione dei router WiFi, xPON, 4G/5G e dei modem/router xDSL.

Gateway 5G ad alto contenuto tecnologico

Un’altra novità è la nuova serie di gateway 5G con standard WiFi 6 e WiFi 7, che consente agli operatori di accelerare l’implementazione del 5G in tutte le sue potenzialità e in ogni scenario, sia indoor sia outdoor. I modelli indoor sono dotati di standard di sicurezza WPA3 e tecnologia EasyMesh per consentire la realizzazione di reti estere, affidabili e performanti. I gateway outdoor dispongono di tecnologia PoE (Power over Ethernet) per la massima flessibilità e sono in grado di resistere a qualsiasi condizioni atmosferica, anche la più estrema, grazie all’aderenza allo standard IP67 che ne certifica l’impermeabilità a polvere, acqua e umidità.

Soluzioni XGS-PON – all’avanguardia nell’era del 10G

Fino a 10 Gbps di trasmissione simultanea simmetrica dei dati, per dare risposta alla più stringenti esigenze di applicativi e servizi bundle con voce, dati e video. Sono queste le caratteristiche principali della nuova tecnologia di accesso in fibra XGS-PON di TP-Link, che rappresenta per i service provider una soluzione a 360 gradi per condurre i propri clienti nell’era del 10G. La soluzione include un terminale di linea ottica, una XGS-PON ONU (Optical Network Unit) per supportare router e sistemi mesh, un sistema di gestione centralizzata, DPMS (DeltaStream PON Management System) e l’Aginet solution kit.

NB610v: il primo gateway professionale 5G e WiFi 7

Infine, il Mobile World Congress 2023 ha visto il debutto di TP-Link NB610v. Il nuovo gateway 5G con tecnologia WiFi 7, EasyMesh e VoLTE (Voice over LTE) è in grado di fornire prestazioni velocistiche da primato grazie al WiFi a tre bande e bassissima latenza. Non manca una porta WAN/LAN 2.5G per connessioni cablate sicure, affidabili e veloci.

