OPPO celebra la Festa della Donna: -40€ ogni 300€ di spesa, offerte e bundle

Il mese di marzo porta con sé una festività carica di significato e ovviamente non potevano mancare tante occasioni per celebrarla al meglio. Per la Festa della Donna, lo store ufficiale di OPPO ha lanciato una serie di promozioni esclusive su una selezione di prodotti del suo ecosistema. Ci sono tanti smartphone ed accessori in sconto, bundle per non farsi mancare niente ed un'iniziativa davvero niente male, che permette di risparmiare sull'acquisto dei prodotti del brand cinese.

OPPO Store per la Festa della Donna: tante offerte, bundle ed una promo imperdibile

Da sabato 4 fino a mercoledì 8 marzo, per ogni 300€ di spesa sarà applicato uno sconto di 40€: la promozione è valida su prodotto in bundle, smartphone, audio e wearable. L'iniziativa lanciata da OPPO Store per la Festa della Donna è decisamente ghiotta. Inoltre, per un regalo completo di tutto il necessario, i bundle OPPO sono di certo la scelta migliore.

Lo sconto di cui sopra è valido su butti i bundle della serie Reno e Find X5, per un risparmio top. Ecco i vari bundle disponibili:

Reno 8 Pro , è disponibile assieme a Enco X2 , Watch Free e una cover ;

, è disponibile assieme a , e una ; Reno 8 , in abbinata agli auricolari Enco Free2 ed una cover;

, in abbinata agli auricolari ed una cover; Find X5 Pro , acquistabile in bundle con Enco X , Watch Free , e una cover;

, acquistabile in bundle con , , e una cover; Find X5 è disponibile, in abbinata agli auricolari Enco X , Watch Free e una cover;

è disponibile, in abbinata agli auricolari , e una cover; Find X5 Lite è disponibile assieme a Enco Free2, Band Sport Orange e una cover.

Ovviamente le offerte di OPPO Store per la Festa della Donna riguardano anche i prodotti singoli. Tra le migliori occasioni vi segnaliamo OPPO Band Style a 39,9€ (il regalo perfetto per tutte le sportive che non vogliono rinunciare ad un tocco di classe durante gli allenamenti) e le TWS Enco Air 2 a 59,9€. Le promo continuano con le Enco Buds 2 a 29,9€, le Enco Free 2i a 79.9€; immancabili anche gli auricolari premium Enco Air 2 Pro e Enco X2.

Tra le ultime novità di OPPO, fresche di lancio è già in sconto, segnaliamo Reno 8T e A78. Il primo è dotato di un design stiloso in fibra di pelle e vetroresina ed offre una fotocamera posteriore da 100 MP; il nuovo modello della gamma A presenta la lavorazione OPPO Glow 3.0 per un design brillante.

Volete scoprire tutte le offerte di OPPO Store in occasione della Festa della Donna? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata alla promo!

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il