Zepp e Amazfit continuano a crescere: sul podio in Italia

Una volta era Huami, adesso è Zepp Health, ma tutti la conosciamo per i prodotti dei due sub-brand Amazfit e Zepp. A dire il vero, in molti hanno imparato a conoscere e ad apprezzarla prima col lavoro come partner di Xiaomi. Forse non tutti sanno che Huami è l'azienda che produce le smartband Mi Band tanto celebri e vendute in tutto il mondo. Fu nel 2016 che la compagnia decise di andare in solitaria, come tanti partner di Xiaomi hanno fatto negli anni (Roborock, Yi Technologies e Yeelight, per citarne alcuni). Da allora, la società ha prodotto un discreto quantitativo di smartwatch di ogni tipo, principalmente sotto il marchio Amazfit. Poi nel 2020 è nato il marchio Zepp dedicato alla fascia più premium, con cui abbiamo visto finora due modelli: Zepp E e Zepp Z. Per l'occasione, è nato anche un OS proprietario, introdotto anche a bordo dei più recenti Amazfit.

Il brand Zepp Amazfit continua a crescere in tutto il mondo

Nonostante non sia un brand blasonato come Apple o Samsung, l'impegno che Zepp Health mette in atto nel settore della ricerca e sviluppo è rimarcabile. Oltre ad aver creato i suoi chipset proprietari Huangshan, la compagnia sta studiando tecnologie per migliorare il settore sanitario, come lo scanner MRI più piccolo al mondo. Tutti traguardi che gli hanno permesso di ottenere un certo successo, avvicinandosi al podio mondiale per la prima volta negli scorsi mesi.

Adesso Zepp Health ci fa sapere che nel corso del Q3 2021 ha registrato un'ulteriore crescita nel mercato globale degli smartwatch. Sulla base dei dati raccolti dall'istituto IDC, l'unione dei marchi Amazfit e Zepp ha fatto registrare la crescita più alta fra i primi cinque marchi leader del mercato. Risultati che le hanno permesso di piazzarsi in prima posizione in varie parti del mondo, cioè in Brasile, Repubblica Ceca, Russia e Indonesia. Da notare che anche in Italia i risultati sono ammirevoli, con Zepp Health che si piazza in seconda posizione con circa il 20% del mercato, così come in Spagna e Thailandia.

Proseguendo, Zepp Health ha conquistato la terza posizione in Messico, la quarta in Germania, Giappone e Sud Corea e la quinta in India e Arabia Saudita. In termini di vendite, fra Black Friday e Cyber Monday i risultati di Amazfit l'hanno vista occupare 6 dei 10 primi posto nei Bestseller di Amazon in Spagna. I modelli più apprezzati sono stati Amazfit GTR 47 (classificatosi anche come “Amazon's Choice”) mm e Amazfit Band 5.

