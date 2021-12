GizAwards 2021: le migliori bici elettriche dell’anno!

Il mese di dicembre è di certo il momento perfetto per fare il punto della situazione, tirare le somme dell'intero anno e porre le basi per quello che ci riserverà il futuro. Abbiamo visto una selezione di robot aspirapolvere top, ma i GizAwards 2021 – i premi di GizChina – continuano senza sosta: a questo giro andiamo ad incoronare le migliori bici elettriche dell'anno, con i tre vincitori campioni delle strade!

Le migliori bici elettriche del 2021: ecco i nostri GizAwards!

Mai come in questo periodo storico, la tecnologia sta diventando sempre più predominante nel mondo attuale. Tutto è smart e il progresso è ovunque, in tutte le case. Dagli smartphone, ai robot aspirapolvere, dagli accessori intelligenti alla mobilità. In modo particolare gli spostamenti sono diventati vitali: muoversi liberamente per la città, spendendo il meno possibile. E ciò è possibile affidandosi ad un'e-bike, dispositivi ormai indispensabili nella vita di alcuni ma che stanno prendendo piede in modo esponenziale. Con i nostri GizAwards 2021 andiamo a scoprire quali sono state le migliori bici elettriche dell'anno, il top del top!

1 – ADO A20F

La nostra classifica delle migliori bici elettriche si apre con un dispositivo intramontabile, apprezzato da noi e da tantissimi utenti. Stiamo parlando della Fat Bike ADO A20F, soluzione dotata di pneumatici rinforzati da 20″ x 4″, perfetti qualunque sia la vostra strada. Si tratta di un'e-bike potente – dotata di un motore da 500W – ed affidabile, in grado di raggiungere i 25 km/h, il tutto con un'autonomia fino a 70 km (la batteria è un'unità da 36V 10.4Ah). Insomma, ovunque andrete di certo questa mostruosa Fat Bike sarà in grado di affrontare qualsiasi sfida!

2 – ENGWE EP-2 Pro

Se cercate un modello aggressivo, pronto ad attraversare qualsiasi percorso, allora ENGWE EP-2 Pro è la bici elettrica che fa al caso vostro. Anche in seconda posizione troviamo una Fat Bike con ruote rinforzate (da 20″) e possibilità di sfruttare 3 modalità (pedalata manuale, assistita ed elettrica). Con questa e-bike si sale di potenza grazie ad un motore da 750W: niente paura perché si tratta comunque di una soluzione a norma, in grado di raggiungere i 25 km/h. L'autonomia arriva fino a 100 km mentre chicche come gli ammortizzatori anti-shock, il pratico display LCD, le luci LED per gli spostamenti notturni, il cambio Shimano a 7 marce la rendono adatta per tutte le esigenze.

3- FIIDO D4S Pro

La nostra classifica dei GizAwards 2021 dedicata alle migliori bici elettriche dell'anno si conclude col botto: FIIDO D4S Pro è un modello super economico, ma che non ha una piega (e che abbiamo decisamente apprezzato nella nostra recensione). Il prezzo è appetibile mentre in termini di capacità ci troviamo di fronte ad una bici con pneumatici da 20″, un motore da 250W (di tipo brushless) ed una batteria che offre fino a 90 km di autonomia. Realizzata il lega d'alluminio, l'e-bike si presenta con un corpo leggero e pieghevole. Completano il quadro tre modalità di guida ed un cambio Shimano a 6 rapporti. Un gioiellino che punta al risparmio ma senza troppi compromessi!

Questi sono le migliori bici elettriche dell'anno ma se siete in cerca di occasioni per risparmiare su qualsiasi prodotto tech (e non solo), allora date un'occhiata alle promozioni in tempo reale del nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web. Iscrivetevi per non perdere nessuna occasione!

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi