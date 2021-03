In questi anni ci siamo affidati a tanti prodotti wearable di varie fasce di prezzo e spesso avevano un minimo comun denominatore: il brand. Infatti, tra gli smartwatch e le smartband più apprezzate abbiamo quelle di Huami, che stravolge la sua essenza e cambia ufficialmente nome in Zepp Health.

Aggiornamento 02/03: arriva la conferma ufficiale da parte della stessa compagnia. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Huami cambia nome in Zepp Health: cosa cambia?

Stando a quanto raccolto dagli esperti in borsa, dato che la notizia che vi riportiamo arriva proprio dalla borsa di New York dove è avvenuto il cambio di passo, Huami Corporation si chiamerà da oggi Zepp Health Corp., con indice NYSE ZEPP. Perché è stata presa questa decisione da un brand comunque molto conosciuto in tutto il mondo oltre che in Cina (anche grazie alla partnership con Xiaomi)?

Stando alle motivazioni, Zepp Health è un processo di “occidentalizzazione” del marchio che Huami vuole attuare fuori dal paese natio, visto che Zepp è un brand nato nel 2011 a Cupertino e rilevato recentemente dalla compagnia cinese. Questo perché Zepp è più semplice da ricordare e soprattutto più riconoscibile in mercati come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ma soprattutto in Europa, dove i primi 3 modelli del brand sono presenti.

Quanto ai prodotti, non dovrebbe cambiare granché, ma non è escluso che gli Amazfit che potrebbero arrivare in Europa prossimamente con la dicitura Zepp. A breve verrà aggiornato il sito ufficiale del marchio, ma se nel frattempo voleste conoscere e acquistare i prodotti del brand, vi lasciamo questo link.

La conferma arriva dal CEO di Huami | Aggiornamento 02/03

Wang Huang, CEO e presidente del brand cinese, ha annunciato il cambio di nome tramite una lettera ai dipendenti. Il nuovo capitolo di Huami Corp. si apre con il nome internazionale Zepp Health Corporation. Come si legge nelle parole del CEO la scelta del brand arriva a sottolineare meglio l'impegno sempre più profondo nel collegare la salute con la tecnologia.

I marchi Huami, Amazfit e Zepp sono ormai arcinoti e continueranno ad esistere a livello internazionale con un nome unico. Stando al dirigente “Zepp” è un nome facile da ricordare, che trascende lingue, culture e confini. La piattaforma di tecnologia proprietaria – inclusi chip AI, sensori biometrici e algoritmi di dati sanitari – guiderà una linea sempre più ampia di prodotti intelligenti. Attraverso le partnership internazionali con PAI Health, Prudential Corporation Asia, Promaxo e Hyperfine, l'azienda continuerò ad estendere la portata di Zepp Health a vari settori, dalle assicurazioni all'imaging medico e altro ancora. Ovviamente non manca l'impegno per la protezione della privacy e della sicurezza dei clienti.

