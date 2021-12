vivo Y32 ufficiale: è il primo con Snapdragon 680

Presentato da Qualcomm lo scorso ottobre, ecco che lo Snapdragon 680 trova il suo primo posto con il nuovo vivo Y32 (in attesa della presentazione di Realme 9i). Come già accaduto in passato, vivo continua a collaborare con Qualcomm per portare per prima sul mercato i suoi ultimi System-on-a-chip. E visto che parliamo di un esponente della serie Snapdragon 6xx, parliamo di uno smartphone che mira alla fascia medio/bassa del mercato. Vediamo come lo fa, con quali specifiche e con quale prezzo di vendita.

vivo Y32 presentato ufficialmente: tutte le novità per la fascia low-cost

vivo Y32 riprende gli stilemi estetici dei recenti smartphone targati vivo, nelle colorazioni Harumi Blue e Foggy Night con scocca in policarbonato. Integra uno schermo LCD da 6,51″ HD+ a 60 Hz con sensore d'impronte posto sul lato e notch a goccia. Quest'ultimo elemento ospita la selfie camera da 8 MP, mentre posteriormente c'è un modulo quadrato che contiene una dual camera da 13+2 MP.

Come anticipato, all'interno di vivo Y32 c'è lo Snapdragon 680, chip a 6 nm con CPU octa-core fino a 2,4 GHz e GPU Adreno 610. Il tutto è coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile, assieme a una batteria da 5.000 mAh ricaricabile a 18W. Manca il supporto 5G, essendoci un modem 4G VoLTE, e il software è basato su Android 11 con UI proprietaria OriginOS 1.0.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,51″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e refresh rate a 60 Hz

dimensioni di 164,26x 76,08 x 8 mm per 182 g

sensore ID laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm TSMC

CPU octa-core Kryo 265 (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,9 GHz)

GPU Adreno 610

8 GB di RAM LPDDR4X

128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD fino a 1 TB

batteria da 5.000 mAh con ricarica a 18W

software Android 11 con OriginOS 1.0

doppia fotocamera da 13+2 MP f/2.2-2.4

selfie camera da 8 MP f/1.8

supporto 4G VoLTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, ingresso mini-jack

Prezzo e disponibilità

Disponibile per il momento in Cina, vivo Y32 ha un prezzo di 1.399 yuan, pari a circa 194€.

