Realme 9i spunta in alcuni render: non vi ricorda qualcuno?

La serie Realme 9, che il brand ha confermato in tempi non sospetti, si avvicina sempre di più. Mai come quest'anno, i modelli sembrano essere non pochi e uno di questi, Realme 9i, è il primo che inizia a prender forma sotto forma di render, ispirandosi ad uno dei più noti modelli della serie GT.

Realme 9i: cosa sappiamo ad oggi sul nuovo mid-range?

Design e specifiche tecniche

Certificato recentemente, il prossimo mid-range Realme si separa in maniera netta dal predecessore Realme 8i, arrivato recentemente anche in Italia e che abbiamo recensito. Il design infatti è molto simile, non vogliamo dire uguale ma è difficile, a Realme GT Neo 2, medio-top gamma che si è imposto tra Cina, India ed Europa con tante feature importanti. Quindi, Realme 9i eredita il bumper fotocamera con due sensori più grandi ed uno più piccolo. La scocca, secondo la fonte, dovrebbe però essere in policarbonato e tra l'altro pare che il colore definitivo non sarà quello mostrato dal render.

E per il display? L'immagine ci mostra un pannello sostanzialmente flat con contorni 2.5D, quindi non curvo ma nemmeno poi così piatto in stile, appunto, Realme GT Neo 2. Pare inoltre che la diagonale sia da 6.5″ e che si tratti di un LCD Full HD+. Per il refresh rate, non ci aspettiamo si scenda sotto i 120 Hz già visti sul modello precedente.

Ma cosa si sa in merito alle specifiche tecniche di Realme 9i? Secondo la fonte e da altri insider, è possibile che si avvalga di un chipset Helio G90T, quindi non l'ultimo sul mercato, ma anche di 8 GB RAM e 128 GB storage. Lato batteria, ci aspettiamo poi un modulo da 5.000 mAh, ma non è nota la tecnologia di ricarica.

Quanto alla fotocamera, non è escluso che il trittico di sensori possa essere a 64 + 8 + 2 MP, con una selfie camera da 32 MP chiusa un punch-hole in alto a sinistra. Chiaramente, tutte queste informazioni vanno prese assolutamente con le pinze, in quanto non possiamo definirle effettivamente accurate, ma è comunque un punto di partenza per arrivare allo smartphone fatto e finito.

Realme 9i – Possibile prezzo e data di uscita

Cosa sappiamo per quanto riguarda la data di uscita del prossimo Realme 9i? Secondo le ultime indiscrezioni, è molto probabile che arrivi all'inizio del 2022, possibilmente a gennaio, con un anticipo rispetto alla tabella di marcia dei Realme 8. Per il prezzo, è possibile aspettarsi un rincaro, guardando al fatto che possa costare oltre i 219€ previsti per il modello 8i in Italia.

