In un'epoca in cui gli accessori ricoprono una figura fondamentale tra i prodotti intelligenti di cui ci avvaliamo, avere una posizione di spicco è importante. E questo Huami lo sa benissimo, tanto che per la prima volta è il quarto produttore di smartwatch al mondo in fatto di vendite con i suoi Amazfit e ZEPP.

Huami: vendite di smartwatch Amazfit e ZEPP ad alti livelli, è seconda in Italia

Stando al report di IDC, in quanto a vendite Huami è attualmente il quarto produttore di smartwatch al mondo grazie alle 1.65 milioni di unità vendute a livello globale nel solo Q1 2021. Questo permette di raggiungere un balzo nella crescita su base annuale del 68.8%. Ma il risultato raggiunto è frutto di ottimi traguardi raggiunti in oltre 70 paesi in cui sono commercializzati i prodotti Amazfit e ZEPP.

Per fare un esempio, ad oggi Huami è il primo produttore di smartwatch in mercati come Brasile, Russia e Spagna (dove è grande l'influenza di Xiaomi). Ragguardevole anche il secondo posto in Italia, ma pure il terzo in Polonia ed il quarto tra Germania, India, Indonesia e Thailandia. Non mancano ottimi piazzamenti in mercati esigenti come Messico, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

Insomma, un quadro veramente proficuo per un brand che fa degli indossabili ed il fitness dei diktat imprescindibili per il proprio catalogo e soprattutto che continua a produrre smartwatch di grande livello come appunto lo ZEPP Z oppure il gioiellino GTS 2.

