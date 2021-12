OPPO Find N: prezzo svelato, non sarà economico

C'è molta curiosità attorno al lancio di OPPO Find N, sia perché è il primo pieghevole dell'azienda, sia perché significherà l'ingresso di un nuovo competitor nel mercato. Finora, infatti, è Samsung ad aver fatto il buono e il cattivo tempo, conquistando quasi il monopolio del settore degli smartphone pieghevoli. Con l'avvento del 2022 qualcosa dovrebbe cambiare, visto che oltre a OPPO anche vivo si starebbe preparando a fare lo stesso. Per non parlare di Xiaomi e del suo futuro MIX Fold 2 e di Huawei, che sta preparando il suo primo flip-phone nonché di un Mate X3 che potrebbe arrivare in occidente.

Il prezzo di OPPO Find N non sarà affatto per tutte le tasche

Secondo Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, questo 2021 si concluderà con circa 10 milioni di pieghevoli venduti in tutto il mondo. Numeri che dovrebbero aumentare nel 2022 a circa 16 milioni, anche se rimarrà un mercato di nicchia a causa dei suoi costi elevati. Ci vorranno ancora anni affinché i pieghevoli possano raggiungere un livellamento dei costi tali da poter essere paragonati ai top di gamma tradizionali. E preparatevi, perché anche il pieghevole OPPO non farà eccezione: dopo averlo scoperto a 360°, secondo un'immagine trapelata in rete, il suo prezzo non sarà facilmente accessibile.

Stando a questo leak, OPPO Find N avrà un prezzo in Cina di 12.999 yuan per la 8/256 GB, salendo a 13.999 yuan per la 12/512 GB. Prezzi che, convertiti 1:1, ammonterebbero a 1.800€ e 1950€, ma è giusto specificare che, se mai venisse portato in Italia, la conversione sarebbe meno favorevole.

#Oppo Find N Foldable price leaked. 👀



– Snapdragon 888

– 4500mah

33 watt wired

15W wireless



– 50MP IMX766 +16MP+13MP

– 32MP front

– X Axis linear motor

– External screen 60Hz

– Main Screen 120Hz LTPO



Price

8GB+256GB ¥12999 ~ ₹1,54,728 ~ $2040 ~ €1807#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/nk0sVRci8Y — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 10, 2021

Probabilmente il prezzo si assesterebbe sopra i 2000€, anche se la sua commercializzazione fuori dalla Cina è tutta da vedere. Ricordiamoci che Xiaomi MIX Fold, il cui costo è inferiore (9.999 yuan, circa 1.300€), non è stato portato fuori dai confini cinesi. Lo stesso è accaduto anche per il più costoso Huawei Mate X2 (17.999 yuan, circa 2.300€), anche se in questo caso il perché non sia uscito dalla Cina è più riconducibile al ban USA e alla mancanza di servizi Google.

Per non parlare del fatto che l'apprezzato Samsung Galaxy Z Fold 3, disponibile ufficialmente in occidente, viene venduto a 1.849€, pertanto OPPO si scontrerebbe con un'azienda che detiene il succitato monopolio. Certo è che storicamente OPPO ha sempre mantenuto una politica dei prezzi “poco cinese”, preferendo optare per prodotti più curati e quindi più costosi rispetto ad altri competitor. Per le fasce più economiche è stato creato ad hoc il sub-brand Realme, e chissà che non sia il suo Realme GT 2 Fold la scelta più “low-cost”.

